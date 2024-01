Israelin mukaan Hamas rakensi risteilyohjuksia Iranin tuella

Israelin puolustusvoimat on löytänyt todisteita siitä, että Gazaa hallitseva terroristijärjestö Hamas on rakentanut risteilyohjuksia Iranin tuella. Asiasta kertoo The Times of Israel. Vielä ei ole tietoa siitä, ehtikö Hamas saada yhtäkään ohjusta käyttövalmiiksi.

Israelin mukaan sen joukot löysivät vastikään Hamasin maanalaisen aselaitoksen Gaza Citystä. Sotilaat löysivät tukikohdasta komponentteja, jotka todistavat ”Hamasin opiskelleen iranilaisten johdolla tarkkuuskomponenttien ja strategisten aseiden käyttöä ja rakentamista”, Israelin puolustusvoimat kertoo. Risteilyohjukset lentävät kohteisiinsa ohjelmoitua reittiä pitkin.

Hamasin tiedetään käyttäneen iskuissaan panssarintorjuntaohjuksia ja lennokkeja, mutta järjestöllä ei ole uskottu olleen kapasiteettia rakentaa risteilyohjuksen kaltaista tarkkaa asetta. Israel on löytänyt ja tuhonnut Gazassa useita Hamasin tunneleita ja maanalaisia laboratorioita.

Israel on aikaisemmin kertonut Iranin kouluttaneen ja rahoittaneen Hamas-militantteja. Terroristijärjestön läheiset välit Iranin johtoon ovat herättäneet huolta sodan mahdollisesta laajentumisesta.