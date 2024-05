Noin 1,5 miljoonan henkilön tarkistettava esitäytetty veroilmoitus huomenna

Noin 1,5 miljoonan palkan- ja eläkkeensaajan pitää muistaa tarkistaa esitäytetty veroilmoituksensa viimeistään huomenna. Myös noin kahdella miljoonalla kiinteistönomistajalla huominen on viimeinen päivä tehdä korjauksia ja täydennyksiä kiinteistöverotuspäätökseensä.

Palkan-, etuuden- ja eläkkeensaajilla veroilmoittamisen määräpäiviä on toukokuussa kolme, 7.5., 14.5. ja 21.5. Oman määräpäivänsä näkee OmaVerosta ja esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Tiistaina 14.5. määräpäivä on suurimmalla joukolla, lähes kahdella miljoonalla palkan- ja eläkkeensaajalla. Noin 1,6 miljoonan henkilön määräpäivä on 21.5.

Esitäytetyltä veroilmoitukselta pitää tarkistaa, että sille merkityt tiedot ovat oikein. Jos tiedot ovat oikein, ei tarvitse tehdä mitään. Jos esitäytetyltä puuttuu tuloja tai vähennyksiä, ne pitää ilmoittaa viimeistään omana määräpäivänä.

Verohallinto kehottaa tekemään täydennykset ja korjaukset OmaVerossa.

Varo huijaussivuja – älä mene OmaVeroon linkkien kautta

Verohallinto muistuttaa, että asiakkailta koitetaan nykyisin kalastella henkilö- ja pankkitunnuksia erilaisten huijausviestien ja -sivustojen avulla.

Asiakkaan pitää olla tarkkana: OmaVeroon ei kannata mennä linkkien kautta, vaan kirjoittamalla palvelun osoite www.vero.fi/omavero suoraan selaimen osoiteriville. OmaVeron osoitteen voi myös tallentaa selaimen kirjanmerkkeihin tai suosikkeihin.

Faktaa veroilmoittamisesta

– Tarkista ja tarvittaessa täydennä esitäytetty veroilmoituksesi viimeistään omaan määräpäivääsi mennessä. Oma määräpäiväsi on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle ja OmaVeroon.

– Tarkista, että esitäytetyllä veroilmoituksella merkityt tulot ovat oikein. Kaikki tulot eivät automaattisesti näy veroilmoituksella vaan osa täytyy itse täydentää. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi vuokratulot ja virtuaalivaluuttatulot.

– Täydennä esitäytetylle veroilmoitukselle myös mahdolliset vähennykset. Yleisimpiä vähennyksiä ovat kodin ja työpaikan väliset matkakulut, kotitalousvähennys sekä palkkatulojen tulonhankkimiskulut, esimerkiksi työhuonevähennys.

– Jos omistat kiinteistön, olet saanut kiinteistöverotuspäätöksen maaliskuussa. Tarkista päätöksen tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa. Kaikkien kiinteistönomistajien määräpäivä on tiistaina 7.5. Huomioi erityisesti mahdolliset kiinteistön parannustyöt: jos kiinteistöllä on tehty suuria parannuksia, kuten lisätty vesijohto, viemäri tai koneellinen ilmastointi, ne pitää ilmoittaa. Myös silloin, kun rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut eli esimerkiksi kesämökin on muuttanut vakituiseksi asunnoksi, muutokset pitää ilmoittaa kiinteistöveroilmoituksella.