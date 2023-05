Iskut kiihtyvät – Venäjän valvonta-asema räjähtää videolla

Ukrainan asevoimien kerrotaan lisänneen merkittävästi pienten lennokkien käyttöä kuluneen kevään aikana.

Neli- tai kahdeksanroottoriset laitteet ovat pudottaneet kranaatteja suoraan venäläisjoukkojen poteroihin ja sisään panssariajoneuvojen avonaisista luukuista.

Tämän lisäksi käytössä on ollut aiempaa enemmän videolinkin kautta kohteeseensa ohjattavia FPV-itsemurhalennokkeja. Venäläiset sotakirjeenvaihtajat varoittavat Ukrainan käyttävän ”massiivista” määrää vastaavia laitteita.

Ukrainan Army of Drones -joukkorahoitushanke on jakanut tuoreita videoita lennokkien tekemistä iskuista. BBC:n mukaan projektin kautta oli kerätty huhtikuuhun mennessä noin sata miljoonaa euroa lennokkien hankkimiseen Ukrainan asevoimille. Satoja itsemurhalennokkeja on toimitettu viime aikoina Bahmutin alueen taisteluihin.

– Ei päivääkään ilman tuloksia. Emme paljasta yksityiskohtia, mutta vauriot ovat melko suuria jopa epäedullisissa sääolosuhteissa, Ukrainan asevoimiin kytköksissä olevalla Telegram-sivulla kirjoitetaan.

Videoilla näytetään, kuinka itsemurhalennokit iskeytyvät suoraan maantiellä ajaviin Venäjän ajoneuvoihin. Ukrainalainen poliitikko Mihailo Fedorov kertoo erään lennokin tuhonneen Venäjän Murom-M-valvonta-aseman. Hänen mukaansa venäläisjoukot menettivät jälleen yhden ”Mordorin silmän”.

Venäläisen Stilsoft-yhtiön valmistama Murom-M-järjestelmä on varustettu lämpökameralla ja virtalähteellä. Se on suunniteltu strategisten kohteiden autonomiseen valvontaan.

LUE MYÖS:

Venäläiset huolissaan Ukrainan lennokki-iskuista – ”pahin on vielä edessä” (VU 27.4.2023)