Venäläiset huolissaan Ukrainan lennokki-iskuista – ”pahin on vielä edessä”

Venäläinen sotakirjeenvaihtaja Milcor Zhivov on huolissaan Ukrainan asevoimien lisääntyneestä itsemurhalennokkien käytöstä rintamalla.

FPV-lennokit ohjataan törmäämään räjähdelastin kanssa suoraan kohteeseensa videolinkin välityksellä. Asiantuntijat ovat jakaneet viime aikoina sosiaalisessa mediassa videoita tämänkaltaisista iskuista venäläisjoukkoja vastaan.

Zhivovin mukaan ukrainalaiset ovat alkaneet käyttää massiivisesti itsemurhalennokkeja.

– Ikävä kyllä joskus niillä saadaan aikaan hyviä tuloksia, hän toteaa Telegramissa.

Hän kertoo hiljattain tapahtuneesta ukrainalaisten iskusta Etelä-Ukrainan Hersonin alueella.

– Lennokki syöksyi suoraan KAMAZ-sotilaskuorma-auton tuulilasiin. Ajoneuvon ohjaamossa oli kaksi venäläistä sotilasta. Molemmat kuolivat.

Zhivov sanoo tällaisten iskujen lisääntyvän päivittäin. Hänen mukaansa tilanne on niin tukala, että rintamalinjaa on pakko siirtää, jos lennokkihyökkäyksiä ei saada estettyä häirintälaitteilla tai tuhoamalla lennokkien komentokeskuksia.

– Ukrainalaisilla on 3–6 kuukauden etumatka venäläisiin nähden näiden tehokkaiden ja uusien aseiden kehittämisessä ja käyttämisessä. Pahin on vielä edessä.

— Dmitri (@wartranslated) April 26, 2023