Isku Krimille – useita hävittäjiä liekeissä

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n kerrotaan hyökänneen räjähdelennokeilla Sakyn lentotukikohtaan miehitetyllä Krimin niemimaalla.

SBU:n erikoisoperaatioiden A-osaston iskussa tuhoutui yksi Su-30SM-hävittäjäkone ja toinen vaurioitui. Kolmen Su-24-rynnäkkökoneen kerrotaan vaurioituneen, minkä lisäksi tukikohdan asevarikko sai osumia.

Sakyn lentotukikohta on kriittisen tärkeä Mustanmeren alueen sotilasoperaatioille. Vahinkoja pidetään mittavina, sillä yhden Su-30SM-hävittäjän hintalappu on noin 30–50 miljoonaa euroa.

– Onnistunut SBU:n erikoisoperaatio Sakyssa heikentää vihollisen kykyä jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan, SBU kirjoittaa Telegram-päivityksessään.

Venäjän puolustusministeriö ei ole toistaiseksi kommentoinut Krimille tehtyä iskua.

Su-30MS on kaksimoottorinen ja kaksipaikkainen monitoimihävittäjä, jonka tuotanto aloitetiin 2010-luvulla. Su-24 on ikääntynyt neuvostoliittolainen rynnäkkökone, jota on tuotettu 1970-luvulta lähtien. Koneita käytetään ilmaiskujen lisäksi tutkavalvonnassa ja strategisten pommikoneiden saattotehtävissä.

Ukraina teki kesäkuun alussa massiivisen drooni-iskun neljään eri tukikohtaan Venäjällä. Siinä vaurioitui ainakin 41 lentokonetta.

