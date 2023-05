Iskikö Ukraina uudelleen? Miehitetyssä Luhanskissa taas räjähdyksiä

Venäjän miehittämässä Luhanskissa uutisoitiin lauantaina jälleen uudesta räjähdyksestä, kertoo ukrainalainen The Kyiv Independent. Venäjän valtionmedian mukaan räjähdys tapahtui Ukrainan sisäministeriön entisissä tiloissa, jotka ovat toimineet venäläisten miehitysjoukkojen tukikohtana vuodesta 2015.

Räjähdys on venäläismedian mukaan voinut vaatia kuolonuhreja. Tarkkoja tietoja tapahtuneesta on yhä vähän, mutta sosiaalisessa mediassa on lauantaina jaettu video- ja kuvamateriaalia Luhanskissa sattuuneesta räjähdyksestä.

Ukrainan uutisoitiin perjantaina todennäköisesti iskeneen Venäjän miehittämään Luhanskiin. Syvälle rintamalinjojen taakse kohdistuneessa ohjusiskussa kohteena oli venäläismedioiden mukaan polymeerituotetehdas.

Ukraina ei ole kommentoinut räjähdyksiä. Perjantai oli Luhanskin venäläismiehityksen yhdeksäs vuosipäivä, The Kyiv Independent kertoo.

⚡️Russian state media report explosion in occupied Luhansk.

Propaganda outlet Russia Today said that the May 13 explosion took place at a former Interior Ministry base, where Russian soldiers have been stationed since 2015. The media said there could be casualties.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 13, 2023