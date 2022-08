Iskikö Ukraina? Miehitetyllä alueella taas räjähdys

Venäjän miehittämän Melitopolin keskustassa on sattunut voimakas räjähdys.

Kaupungin pormestari Ivan Fedorov kertoo Telegram-julkaisussaan, että räjähdys olisi sattunut lähellä venäläisjoukkojen johdon päämajaa Melitopolin keskustassa. Hänen mukaansa kyseessä olisi Ukrainan asevoimien isku.

– Maa tulee palamaan miehittäjien jalkojen alla, Fedorov toteaa.

Kaupungin lähellä sattui tiistaiaamuna kaksi räjähdystä, jotka vaurioittivat paikallista sähköverkkoa. Venäjän television lähetysten kerrotaan katkenneen samalla Melitopolissa.

Useat Venäjän asevarikot, lentotukikohdat ja muut kohteet ovat kärsineet viime viikkoina mittavia vaurioita räjähdyksissä, joiden epäillään olleen Ukrainan erikoisjoukkojen ja vastarintataistelijoiden aiheuttamia. Myös ohjusiskujen mahdollisuutta on pohdittu.

Paikallisviranomaiset ja Venäjän puolustusministeriö ovat selittäneet osaa tapauksista muun muassa huolimattomuuden aiheuttamilla tulipaloilla.

⚡️Mayor: Explosions heard in the center of Russian-occupied Melitopol.

The explosions allegedly took place near a Russian command center but casualties are yet to be determined, said Ivan Fedorov, mayor of Melitopol in Zaporizhzhia Oblast.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 17, 2022