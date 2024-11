IS: Vanginvartija lainasi rahaa entiseltä vangilta, sai potkut

Vankilavirkailijainliiton puheenjohtajan irtisanomisesta on saatu uutta tietoa, ilmenee Ilta-Sanomien tekemästä selvityksestä.

Rikosseuraamuslaitos (Rise) irtisanoi pitkän virkauran tehneen vanginvartijan lokakuussa. Hän oli toiminut myös Vankilavirkailijainliiton puheenjohtajana ja pääluottamusmiehenä.

IS kertoi aiemmin, että potkujen taustalla olivat hänen henkilökohtaiset talousongelmansa. Miehellä on viime vuosina ollut kymmeniä yksipuolisia velkomustuomioita käräjäoikeuksissa ja hänellä on ulosotossa velkoja kymmenien tuhansien eurojen edestä.

IS:n tietojen mukaan potkujen tosiallinen syy eivät olleet ainoastaan talousongelmat, vaan miehen yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Rikosseuraamuslaitos on irtisanomisen perusteluissa nimennyt miehen mahdolliseksi uhaksi vankilaturvallisuudelle.

Selvityksen mukaan tapahtumat saivat alkunsa vuonna 2013. Silloin vanginvartijana työskennellyt mies tutustui järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyneeseen vankiin. Vanki vapautui vuonna 2015. Kolme vuotta myöhemmin eli vuonna 2018 hän sai puhelun vanginvartijana toimineelta henkilöltä.

Liivijengiin liitetty mies kertoi myöhemmin kuulusteluissa poliisille, että vanginvartija oli halunnut lainata häneltä suuren summan rahaa maksaakseen omia lainojaan pois. Lopulta mies lainasi vanginvartijalle kolmessa eräässä yhteensä 20 100 euroa.

Tapaus eteni syyttäjälle asti, mutta vanginvartijoiden johtaja ei saanut syytettä rikoksesta.

Mies vahvistaa asioiden kulun IS:lle. Hänen mukaansa hän pyysi lainaa maksaakseen pois muita velkojaan, joiden taustalla oli voimakas peliriippuvuus. Lainan ottamista hän sanoo virhearvioksi, jota katuu edelleen. Mies sanoo olleensa myös siinä käsityksessä, ettei vankilasta vapautunut mies ollut enää mukana liivijengien toiminnassa.