IS: Tässä on suomalaisten suosikkinakki

Suomalaisten suosikkinakki on selvinnyt, ilmenee Ilta-Sanomien teettämästä lukijakyselystä. Kyselyyn vastasi yhteensä 26 000 henkilöä.

Ylivoimaiseksi voittajaksi nousi Kivikylän wanhanajan nakki peräti 30,4 prosentin ääniosuudella. Toiselle sijalle ylsi HK Aitonakki Perinteinen 15,2 prosentin ääniosuudella.

Seuraavilla sijoilla olivat Snellman kunnon nakkimakkara (8,2), Snellman Kunnon kuoreton nakkimakkara (6,1) ja Wigren Herkkunakki (5,9 prosenttia annetuista äänistä).

Nakit ja perunasalaatti ovat monelle suomalaiselle perinteinen uudenvuoden herkku. Moni kuitenkin sortuu yleiseen virheeseen nakkeja valmistaessa. Kerromme aiheesta tarkemmin tässä jutussa.

Nakkien kohdalla on erityisen tärkeää muistaa nauttia myös niitä kohtuudella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Heli Kuusipalo kertoi aiemmin tässä Verkkouutisten haastattelussa, että nykyisten ravitsemussuositusten mukaan punaista lihaa ja prosessoitua lihaa saisi syödä enintään 350 grammaa viikossa.

– Meillä ei suinkaan ole täyskieltoa syödä makkaroita, mutta 93 prosenttia miehistä syö suosituksia enemmän. Tällä hetkellä suomalainen mies syö keskimäärin 760 grammaa punaista lihaa ja makkaroita viikossa. Naisilla vastaava luku on 390 grammaa eli osa naisistakin syö liikaa punaista lihaa ja makkaroita, Kuusipalo kertoi aiemmin VU:lle.

Runsaan punaisen lihan ja prosessoidun lihan syömisen on havaittu nostavan esimerkiksi suolistosyöpään sairastumisen riskiä. Siksi terveyden kannalta nakit ja makkarat kannattaa pitää juhlaherkkuina eikä osana jokapäiväistä ruokavaliota.