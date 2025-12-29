Keitätkö nakkeja uutenavuotena? MTV: Asiantuntijan mukaan se on virhe

Monella on uutenavuotena tapana kypsentää nakit keittämällä ne kiehuvassa vedessä. MTV Uutisten haastatteleman Marttaliiton asiantuntijan mukaan valmistustapa on kuitenkin väärä.

Asiantuntijan mukaan nakkeja ei saisi keittää, vaan ne pitää höyryttää.

Höyrytys poikkeaa keittämisestä siten, että ensin vesi keitetään kiehuvaksi. Sen jälkeen liesi otetaan pois päältä ja vasta sen jälkeen nakit laitetaan veteen muutamaksi minuutiksi.

Nakkien keittäminen ei ole suositeltavaa siksi, että niiden kuori voi haljeta.

Vaikka nakit ovat perinteinen uudenvuoden herkku, niitäkin kannattaa nauttia kohtuudella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Heli Kuusipalo kertoi aiemmin tässä Verkkouutisten haastattelussa, että nykyisten ravitsemussuositusten mukaan punaista lihaa ja prosessoitua lihaa saisi syödä enintään 350 grammaa viikossa.

– Meillä ei suinkaan ole täyskieltoa syödä makkaroita, mutta 93 prosenttia miehistä syö suosituksia enemmän. Tällä hetkellä suomalainen mies syö keskimäärin 760 grammaa punaista lihaa ja makkaroita viikossa. Naisilla vastaava luku on 390 grammaa eli osa naisistakin syö liikaa punaista lihaa ja makkaroita, Kuusipalo kertoi aiemmin VU:lle.

Runsaan punaisen lihan ja prosessoidun lihan syömisen on havaittu nostavan esimerkiksi suolistosyöpään sairastumisen riskiä. Siksi terveyden kannalta nakit ja makkarat kannattaa pitää juhlaherkkuina eikä osana jokapäiväistä ruokavaliota.

