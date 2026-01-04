Verkkouutiset

Rovaniemen lentoasemalla on jouduttu perumaan lentoja sääolosuhteiden ja konevian vuoksi. Kuvassa lentomatkustajia Rovaniemen lentoasemalla 29. joulukuuta 2025, Hannes-myrskyn aikaan., STR / LEHTIKUVA / JOUNI PORSANGER

IS: Rovaniemen lentoasemalla taas kaaos

  • Julkaistu 04.01.2026 | 12:40
  • Päivitetty 04.01.2026 | 12:40
  • Matkailu, Poliisi
Lentojen peruntumisen vuoksi turisteja on jäänyt jumiin lentoasemalle ilman majoitusta.
Poliisit jouduttiin kutsumaan lauantai-iltana Rovaniemen lentoasemalle rauhoittelemaan peruuntuneiden lentojen vuoksi jumiin jääneitä matkustajia, Ilta-Sanomat raportoi. Poliisi sai tehtävän myöhään illalla, kello 22.30.

– Lentojen peruuntuminen oli alkanut huomattavasti harmittamaan henkilöitä, jotka olivat tulleet lentokentälle odottamaan ja joilla ei ole enää ollut majoitusta, Lapin poliisin viestinnästä kommentoidaan.

Artikkelin mukaan turhautuminen on johtanut äänekkääseen omien oikeuksien vaatimiseen. Poliisi ja rajavartiolaitos oli kutsuttu paikalle rauhoittamaan tilannetta. Kentällä oli illalla noin 600 matkustajaa.

Matkustajia on jouduttu majoittamaan lentokentälle. Heille on jaettu patjoja ja peittoja.

Tilanne lentokentällä rauhoittui virkavallan saavuttua. Yhtään rikosilmoitusta ei ole jouduttu kirjaamaan. Lentoja on peruuntunut niin sääolosuhteiden kuin koneviankin vuoksi.

 

