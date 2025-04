IS: Itärajan takana tapahtuu nyt jotain

Venäjän sotilaallinen toiminta Suomen rajan lähellä on lisääntynyt viime aikoina. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

IS:n haltuunsa saamat tuoreet satelliittikuvat osoittavat, että etenkin yksi Suomen rajan tuntumassa oleva varuskunta on aktivoitunut aivan uudella tavalla. Kuvissa on havaittavissa, että varuskunnan alueelle on viime aikoina ilmestynyt huomattava määrä telttoja muistuttavia rakennelmia. Aiemmissa satelliittikuvissa telttarivistöjä ei ollut. Varuskunta sijaitsee vain 60-70 kilometrin päässä Suomen rajasta.

Kyseessä on Kamenkan varuskunta. Viron tiedustelupalvelun raportin mukaan sinne on sijoitettu sekä 44. armeijakunta että 6. yhdistetyn armeijan 69. moottorikivääridivisioona. Raportin mukaan 44. armeijakunta on tarkoitus sijoittaa pysyvästi Suomen rajan läheisyyteen.

Kamenkan varuskunnan lisäksi Venäjän sotilaallinen läsnäolo on lisääntynyt myös muissa varuskunnissa naapurimaidensa, kuten Viron lähellä.