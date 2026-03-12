Iranin radiossa toistuu outo numerosarja – voi olla viesti vakoojille

Iranin radiotaajuuksilla on Financial Timesin mukaan kuultu salaperäinen numerosarja siitä lähtien, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin. Entisten amerikkalaistiedustelijoiden mukaan kyse voi olla Yhdysvaltojen tiedustelun tavasta pitää yhteyttä Iranissa oleviin omiin agentteihin.

Radiossa mies sanoo persiaksi kolme kertaa ”Kuuntele!”. Tämän jälkeen hän lukee numerosarjan ”Kuusi. Neljä. Nolla. Yhdeksän. Kolme. Yhdeksän.” Lähetys on kestänyt noin tunnin kerrallaan, ja sitä on lähetetty kahdesti päivässä, kello 5.30 ja 21.30 Iranin aikaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lähetyksen lähdettä ei ole FT:n mukaan pystytty paikallistamaan tarkasti, mutta sen uskotaan olevan jossain Länsi-Euroopassa.

Alkuperäinen taajuus peittyi taannoin elektronisten piippausten ja särähdysten alle, mitä asiantuntijat pitävät todennäköisesti Iranin yrityksenä häiritä lähetystä. Pian tämän jälkeen sama miesääni ilmestyi uudelle taajuudelle ja jatkoi numerosarjan lukemista.

Numerosarja on turvallinen tapa viestiä

Kolme entistä CIA-agenttia arvioivat FT:lle, että kyseessä on klassinen numeroradio, jota tiedustelupalvelut ovat käyttäneet vuosikymmeniä yhteydenpitoon kentällä toimivien agenttien kanssa. Avoimella radiotaajuudella lähetetyn viestin sisältö ei paljastu, mutta agenttien tiedossa olevalla koodiavaimella se voidaan purkaa. Tällainen viesti voi sisältää esimerkiksi käskyn poistua maasta, siirtyä tapaamispaikkaan tai valmistautua uuteen tehtävään.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen Moskovan-asemapäällikkö John Sipher arvioi, että Iranin salaperäistä numeroradiota käytetään todennäköisesti viestintään erityisen tärkeiden kontaktien kanssa Iranin sisällä.

Poimintoja videosisällöistämme

– On todennäköistä, että tämä on varayhteys Iranissa oleviin lähteisiimme. Kyse on ihmisistä, joihin ei yksinkertaisesti ole varaa menettää yhteyttä, Sipher sanoo FT:lle.

Sipher arvioi myös, että radion käyttö on vakoojalle huomaamaton tapa vastaanottaa viestejä. Hänen mukaansa radio ei herätä epäilyksiä samalla tavalla kuin salatut verkkoyhteydet tai muut poikkeavat viestintävälineet. Erityisesti tilanteessa, jossa internet on ollut suljettuna useissa osissa maata viime viikkoina, radio voi olla käytännöllinen tapa tavoittaa agentteja ilman, että yhteydenpito paljastuu helposti viranomaisille.

Numerolähetyksellä voi kuitenkin olla myös toinen tarkoitus. Entisten tiedusteluviranomaisten mukaan sillä saatetaan pyrkiä myös hämäämään Iranin vastavakoilua ja luomaan vaikutelma, että maassa toimii korkean tason amerikkalaisia tai israelilaisia agentteja odottamassa käskyjä Washingtonista tai Tel Avivista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Entinen CIA-johtaja Robert Gorelick arvioi, että tällainen toiminta lisää painetta Teheranin vastavakoilulle.

– Teheran on luultavasti asettanut kryptografeja seuraamaan saapuvia numeroita nähdäkseen, pystyvätkö he havaitsemaan mitään säännönmukaisuuksia.



LUE MYÖS:

Erikoinen näky Iranin lentokentällä: kymmenet koneet kasassa

KATSO:

Sanna Ukkola Show: Everstiluutnantti arvioi Iranin sotaa – mitä seuraavaksi

