Erikoinen näky Iranin lentokentällä: kymmenet koneet kasassa

Iranin pääkaupungin Teheranin Mehrabadin kansainvälisellä lentokentällä näkyy Google Mapsin satelliittikuvissa poikkeuksellinen näky lentokoneiden hautausmaasta. Kentällä on rakennusten välissä kasassa kymmeniä lentokoneita. Kyse ei ole satelliittikuvan virheestä tai optisesta harhasta, vaan Iraniin vuosikymmenten ajan kohdistuneiden pakotteiden seurauksesta.

Iranin lentoyhtiöt ovat kärsineet pitkään siitä, etteivät ne ole pakotteiden vuoksi voineet ostaa riittävästi uusia koneita tai varaosia länsimarkkinoilta. Tämän seurauksena suuri osa kalustosta on vanhentunut, poistunut käytöstä ja jäänyt kentille seisomaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Google Mapsissa nyt näkyvä kuva on vuodelta 2026, mutta lentokonekasa ei ole uusi näky. Newsweek kirjoitti jo vuonna 2022 Mehrabadin kentällä näkyneistä käytöstä poistetuista koneista, ja vuonna 2023 iranilaismediassa sekä kansainvälisissä uutisissa aluetta kuvattiin lentokoneiden hautausmaaksi.

Länsikoneita kierrätetään

Newsweekin muutama vuosi sitten haastattelema Iran Airin entinen lentäjä Ross Aimer sanoi, että satelliittikuvissa näkyvät koneet ovat pääosin siviilikoneita, muun muassa Boeingin, Airbusin ja venäläisvalmisteisia koneita. Hänen mukaansa niistä puuttuu moottoreita ja muita osia, koska koneita on purettu muiden koneiden pitämiseksi lentokelpoisina.

– Ne ovat käytännössä romua, kuin romuttamo tai lentokoneiden hautausmaa, Aimer kuvaili näkyä lentokoneelta.

Ilmailualalla tästä käytetään nimitystä kannibalisointi. Se tarkoittaa sitä, että yhdestä lentokoneesta irrotetaan käyttökelpoisia osia, kuten moottoreita tai järjestelmäkomponentteja, ja ne asennetaan toiseen koneeseen. Näin Iran on yrittänyt pitää edes osan kalustostaan liikenteessä, kun uusia osia ei ole saatu normaalien toimitusketjujen kautta.

Iranin ilmailun tilannetta helpotti hetkellisesti vuonna 2015 solmittu ydinsopimus, joka avasi mahdollisuuden länsikoneiden hankintaan. Iran aloitti tuolloin neuvottelut muun muassa Boeingin ja Airbusin kanssa, ja joitakin Airbus-koneita ehdittiin toimittaa. Käänne jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, kun Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta vuonna 2018 Donald Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella ja palautti pakotteet voimaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sen jälkeen iranilaisyhtiöt ovat joutuneet jatkamaan vanhan kaluston paikkaamista eri keinoin, kuten hankkimalla osia välikäsien kautta ja mustasta pörssistä tai purkamalla omia koneitaan varaosiksi. Mehrabadin lentokentän lentokonekasa on tästä näkyvä muistutus.

LUE MYÖS:

Iran käy sotaa makeasta vedestä Persianlahdella

Israelin ilmavoimien komentaja lensi Iranin ylle taistelutehtävällä

Iranin väijyvä ohjus yllätti – 11 USA:n Reaper-lennokkia ammuttu alas