Video näyttää, miten USA:n torpedo upottaa Iranin sotalaivan

Yhdysvaltain sukellusvene on upottanut Iranin laivaston fregatin Sri Lankan lähistölle. Yhdysvaltain sotaministeriö vahvisti asian keskiviikkona iltapäivällä ja julkaisi videon, joka on kuvattu sukellusveneen periskoopin kautta.

Sotaministeri Pete Hegseth ei pitämässään tiedotustilaisuudessa maininnut laivan nimeä. Hegseth viittasi upotettuun alukseen vain iranilaisena sotalaivana, joka luuli olevansa turvassa.

Aiemmin mediat ovat kertoneet, että iranilainen fregatti nimeltä IRIS Dena upposi aamuyöstä noin 40 merimailin etäisyydellä Sri Lankan Gallen satamasta. Srilankalaiset viranomaiset pelastivat aluksi 35 miehistön jäsentä merihädästä, mutta pelastettuja voi olla jo enemmän. Myös kuolleita ja kadonneita on todennäköisesti paljon.

Srilankalaisen uutiskanava Adadenaran mukaan Sri Lankan laivaston edustaja Buddhika Sampath kertoi tiedotustilaisuudessa, että IRIS Denan asiakirjojen mukaan Sri Lanka arvioi aluksella olleen upottamishetkellä 180 ihmistä. Sampathin mukaan Sri Lankan oman merioperaation pääfokus on mahdollisimman monen hengen pelastamisessa.

Sri Lankan ulkoministeri Vijitha Herath kommentoi Adadenaran mukaan, että Sri Lankalla on velvollisuus auttaa vuoden 1979 merialueidenetsintä- ja pelastuspalvelusta säätelevän kansainvälisen sopimuksen perusteella. Iranin laivaston alus ei kuitenkaan paikallisen median mukaan ollut upottamisen hetkellä Sri Lankan aluevesillä.

Sukellusveneitä ja torpedoja käytettiin runsaasti toisessa maailmansodassa. Edellisen kerran sota-alus on tuhottu torpedolla tiettävästi vuonna 1982, kun Britannian kuninkaallisen laivaston ydinsukellusvene HMS Conqueror torpedoi ja upotti Argentiinan laivaston risteilijän Falklandin sodassa. Myös vuonna 1971 Pakistanin laivaston sukellusvene upotti Intian laivaston fregatin torpedolla Intian ja Pakistanin välisessä sodassa.