2. tammikuuta 2026 otettu kuvakaappaus sosiaalisessa mediassa jaetuista julkaisusta näyttää mielenosoittajien hyökkäävän hallintorakennukseen Fasassa Etelä-Iranissa 31. tammikuuta 2025. AFP / UGC / nimetön lähde

Iran varoittaa USA:ta puuttumasta maan tilanteeseen

  • Julkaistu 03.01.2026 | 10:11
  • Päivitetty 03.01.2026 | 10:11
  • Iran, USA
Mielenosoitukset Iranissa ovat olleet laajimmat vuoden 2022 jälkeen.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi varoittaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia puuttumansa maan tilanteeseen. Asiasta kertoi BBC.

Iranin ulkoministerin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin varoitus oli ”vastuuton ja vaarallinen”.

Trump varoitti perjantaina, että jos Iran tappaa väkivaltaisesti rauhanomaisia mielenosoittajia, ”Yhdysvallat tulee heidän avukseen”. Trump ei sanonut tarkemmin millaisesta avusta olisi kyse.

Iran ”torjuu jyrkästi kaiken puuttumisen sen sisäisiin asioihin”, Araghchi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Mielenosoitukset Iranissa ovat olleet laajimmat vuoden 2022 kansannousun jälkeen.

Protestit ovat levinneet useisiin kaupunkeihin ja taajamiin. Turvallisuusjoukkojen ja mielenosoittajien välillä on raportoitu yhteenottoja.

Protestit alkoivat Teheranissa, kun kauppiaat suuttuivat Iranin valuutan jyrkästä heikkenemisestä Yhdysvaltain dollariin nähden. Protesteihin liittyi myöhemmin yliopisto-opiskelijoita ja ne levisivät muihin kaupunkeihin.

Vähintään kahdeksan ihmisen kerrotaan kuolleen viikon kestäneiden protestien aikana. Kuolemia ei ole voitu riippumattomasti vahvistaa.

Iranin viranomaiset varoittivat, etteivät salli levottomuuksien muuttuvan kaaokseksi ja uhkasivat ”päättäväisellä vastauksella”. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian on sanonut kuuntelevansa mielenosoittajien ”oikeutettuja vaatimuksia”.

