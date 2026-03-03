Iran väittää tuhonneensa USA:n tukikohdan Bahrainissa

Iranin vallankumouskaartiin kytköksissä oleva Fars-uutistoimisto väittää, että Yhdysvaltain lentotukikohta Bahrainissa on tuhoutunut ohjus- ja drooni-iskussa. Asiasta kertoo BBC.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iranin mukaan iskussa tuhoutui Bahrainin Sheikh Isan alueella sijaitsevan tukikohdan komento- ja esikuntarakennus. Myös polttoainesäiliöiden väitetään räjähtäneen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhdysvallat ei ole toistaiseksi kommentoinut väitteitä. Riippumatonta vahvistusta tukikohdan tuhoutumisesta ei ole saatu.

Aiemmin sosiaalisessa mediassa ja alueellisissa raporteissa on kerrottu savun nousseen Yhdysvaltain hallinnoimalta laivastotukikohdalta Bahrainissa. Mahdollisista vahingoista tai uhreista ei ole virallista tietoa.