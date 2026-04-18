Iran väittää sulkeneensa Hormuzinsalmen

Iran sanoo sulkeneensa jälleen Hormuzinsalmen, uutisoi BBC. Iranin vallankumouskaarti on iranilaisen valtionmedian mukaan ilmoittanut salmen hallinnan palautuvan ”aikaisempaan tilaansa” vastauksena Yhdysvaltojen saarrolle.
Iranilaisiin satamiin kohdistuva saarto on Iranin mukaan ”merirosvoutta”.
Tilanne salmella on toistaiseksi kuitenkin epäselvä. Sekä Iran että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoittivat salmen perjantaina maailmankaupan kannalta keskeisen meriväylän olevan Israelin ja Libanonin välisen tulitaukosopimuksen jälkeen auki.
Iran on kuitenkin uhannut sulkea salmen uudelleen, jos Yhdysvallat jatkaa maanantaina alkanutta saartoaan. Trump on vakuuttanut saarron pysyvän voimassa.
MarineTrafficin mukaan Hormuzinsalmella on lauantaina havaittu meriliikennettä, BBC kertoo.