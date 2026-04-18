Merikriisi jatkuu – Iranin kerrotaan tulittaneen alusta Hormuzinsalmella

Noin 20 alusta on kääntynyt takaisin Hormuzinsalmelta kohti Omania Iranin ilmoitettua sulkeneensa väylän jälleen. Asiasta kertovat varustajat ja laivameklarit The Wall Street Journalille.
Kaupallista merenkulkua seuraavan UKMTO-keskuksen mukaan Iranin vallankumouskaarti on ampunut ainakin yhtä öljytankkeria alueella. Aluksen miehistö on ilmoituksen mukaan turvassa.
Iran ilmoitti lauantaina sulkeneensa Hormuzinsalmen vastalauseena Yhdysvaltojen iranilaissatamiin kohdistamalle saarrolle.
Kääntyneet alukset olivat WSJ:n mukaan jo maksaneet Iranin vallankumouskaartille kahden miljoonan dollarin läpikulkumaksun, mutta kääntyivät kuitenkin takaisin kaartin ilmoitettua radioteitse salmen sulkemisesta. Alusten oli tarkoitus purjehtia niin sanottua Larakin käytävää pitkiin.
Salmen pääväylällä ei ole kulkenut muita kuin Iranin hallitsemia aluksia sodan syttymisen jälkeen, WSJ:n lähteet kertovat.