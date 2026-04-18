Iranilta uusi uhkaus Hormuzinsalmeen

Iranin islamilainen tasavalta ilmoitti The Telegraphin mukaan, että tärkeä vesiväylä avattiin uudelleen perjantaina Israelin ja Libanonin välisen tulitaukosopimuksen jälkeen. Tämä nosti osakemarkkinoita ja herätti optimismia Washingtonissa, kun Donald Trump julisti rauhansopimuksen olevan ”hyvin lähellä”.

Iranin parlamentin puhemies Mohammed Bagher Ghalibaf kuitenkin sanoi, että salmi ”ei pysy avoimena” niin kauan kuin Yhdysvallat jatkaa saartoaan. Trump on vakuuttanut, että saarto pysyy ”täysillä voimassa”, kunnes sopimus on allekirjoitettu.

Ghalibaf totesi, että salmen läpikulku riippuu ”Iranin luvasta” ja seuraa ”määrättyä reittiä”. Tämä tarkoittaa, että alusten on koordinoitava toimintaansa Iranin vallankumouskaartin kanssa ja pysyttävä Teheranin hyväksymillä reiteillä.

Samaan aikaan Trump sanoi, että hän saattaa lopettaa tulitauon Iranin kanssa, ellei pitkäaikaista sopimusta sodan lopettamiseksi saada aikaan keskiviikkoon mennessä.

– Ehkä en jatka sitä, mutta saarto [Iranin satamia vastaan] tulee jatkumaan, Trump sanoi toimittajille Air Force Onessa.

– Joten meillä on saarto, ja valitettavasti meidän on aloitettava pommien pudottaminen uudelleen.