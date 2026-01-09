Verkkouutiset

Iranilaiset ovat osoittaneet mieltään diktatuurihallintoa ja surkeita oloja vastaan pian kaksi viikkoa. Teheran 29. joulukuuta. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Iran sammutti internetin

  • Julkaistu 09.01.2026 | 18:35
  • Päivitetty 09.01.2026 | 19:52
  • Iran
Hallinto pyrkii hillitsemään kansannousua verkkopimennolla.
Iran on nyt ollut offline-tilassa 12 tuntia ja maan verkkoyhteydet ovat romahtaneet noin yhteen prosenttiin tavallisesta tasosta, kertoi verkkoyhteyksiä maailmanlaajuisesti seuraava Netblocks-sivusto aiemmin tänään.

Viranomaiset määräsivät valtakunnallisen internetkatkon, kun islamistidiktatuuri pyrkii tukahduttamaan laajat kansalaisprotestit ja samalla peittämään mielenosoittajiin kohdistetun väkivallan. Myös puhelinyhteyksissä sekä sähköverkossa on joidenkin mediatietojen mukaan katkoksia.

Kohta kaksi viikkoa kestäneet mielenosoitukset ovat kasvaneet ja laajentuneet yhä uusille alueille Iranissa. Amerikkalainen Human Rights Activists News Agency kertoi aiemmin, että viimeisten 12 päivän aikana on kuollut ainakin 34 mielenosoittajaa ja neljä turvahenkilöstön edustajaa, ja 2200 ihmistä on pidätetty.

Joidenkin tietojen mukaan Elon Muskin Space X on aktivoinut Starlink-satelliitti-internetin Iranissa. Ne iranilaiset, joilla on salaa hankittu Starlink-päätelaite, pääsevät sen avulla sensuroimattomaan nettiin, johon hallituksen rajoitukset eivät yllä.

Mielenosoittajat ovat huutaneet Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein vastaisia iskulauseita ja toivoneet Reza Pahlavin paluuta, joka on entisen shaahin poika ja elää maanpaossa.

Lukuisia ajoneuvoja ja hallituksen rakennuksia on sytytetty tuleen. Eräällä videolla Iranin vallankumouskaartin komentajan Qassem Soleimanin patsas näkyy liekeissä hänen kotikaupungissaan Kermanissa.

Ajatollah Khamenei väitti tänään X-päivityksessään, että kaduille massoittain rynnänneet mielenosoittajat pyrkivät miellyttämään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.

– Viime yönä Teheranissa ja joissakin muissa kaupungeissa joukko tuhoamaan pyrkiviä ihmisiä tuli ja hajotti rakennuksia, jotka kuuluvat heidän omalle maalleen, miellyttääkseen Yhdysvaltain presidenttiä ja tehdäkseen hänet tyytyväiseksi.

– Yhdysvaltain presidentti on sanonut, että jos Iranin hallitus tekee sitä tai tätä, hän asettuu mellakoitsijoiden puolelle. Mellakoitsijat ovat panneet toivonsa häneen. Hoitaisi omaa maataan, jos kerran on niin kyvykäs, jatkoi Khamenei, jonka mukaan hallinto ei tule perääntymään protestien edessä.

