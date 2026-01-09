Iran sammutti internetin

Iran on nyt ollut offline-tilassa 12 tuntia ja maan verkkoyhteydet ovat romahtaneet noin yhteen prosenttiin tavallisesta tasosta, kertoi verkkoyhteyksiä maailmanlaajuisesti seuraava Netblocks-sivusto aiemmin tänään.

Viranomaiset määräsivät valtakunnallisen internetkatkon, kun islamistidiktatuuri pyrkii tukahduttamaan laajat kansalaisprotestit ja samalla peittämään mielenosoittajiin kohdistetun väkivallan. Myös puhelinyhteyksissä sekä sähköverkossa on joidenkin mediatietojen mukaan katkoksia.

Kohta kaksi viikkoa kestäneet mielenosoitukset ovat kasvaneet ja laajentuneet yhä uusille alueille Iranissa. Amerikkalainen Human Rights Activists News Agency kertoi aiemmin, että viimeisten 12 päivän aikana on kuollut ainakin 34 mielenosoittajaa ja neljä turvahenkilöstön edustajaa, ja 2200 ihmistä on pidätetty.

Joidenkin tietojen mukaan Elon Muskin Space X on aktivoinut Starlink-satelliitti-internetin Iranissa. Ne iranilaiset, joilla on salaa hankittu Starlink-päätelaite, pääsevät sen avulla sensuroimattomaan nettiin, johon hallituksen rajoitukset eivät yllä.

Mielenosoittajat ovat huutaneet Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein vastaisia iskulauseita ja toivoneet Reza Pahlavin paluuta, joka on entisen shaahin poika ja elää maanpaossa.

Lukuisia ajoneuvoja ja hallituksen rakennuksia on sytytetty tuleen. Eräällä videolla Iranin vallankumouskaartin komentajan Qassem Soleimanin patsas näkyy liekeissä hänen kotikaupungissaan Kermanissa.

Ajatollah Khamenei väitti tänään X-päivityksessään, että kaduille massoittain rynnänneet mielenosoittajat pyrkivät miellyttämään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.

– Viime yönä Teheranissa ja joissakin muissa kaupungeissa joukko tuhoamaan pyrkiviä ihmisiä tuli ja hajotti rakennuksia, jotka kuuluvat heidän omalle maalleen, miellyttääkseen Yhdysvaltain presidenttiä ja tehdäkseen hänet tyytyväiseksi.

– Yhdysvaltain presidentti on sanonut, että jos Iranin hallitus tekee sitä tai tätä, hän asettuu mellakoitsijoiden puolelle. Mellakoitsijat ovat panneet toivonsa häneen. Hoitaisi omaa maataan, jos kerran on niin kyvykäs, jatkoi Khamenei, jonka mukaan hallinto ei tule perääntymään protestien edessä.

extraordinary to see the iranian people rise up against one of the world’s most repressive regimes in tehran. their courage and persistence after so much hardship and bloodshed is inspiring. pic.twitter.com/StATHAgJkl — ian bremmer (@ianbremmer) January 9, 2026

I've been covering anti-government protests in Iran since 2009 and don't remember nationwide protests as widespread and a turnout as big as last night in years. Based on verified videos, there were gatherings in nearly every corner of Tehran and almost every province. https://t.co/2h0bvOgckQ — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) January 9, 2026

Iran is under one of its most severe nationwide internet blackouts in years, with even domestic messaging & phone service disrupted. Visibility is limited. The state has shifted into full crackdown mode, with reports of violence overnight in Tehran and other major cities. 🧵>> pic.twitter.com/93j0bgjcbq — Sina Toossi (@SinaToossi) January 9, 2026

GeoConfirmed Iran. A statue of IRGC commander Qassem Soleimani on fire in his hometown of Kerman. 30.287466, 57.05243

73P2+XXM Kerman, Kerman Province, Iran GeoLocated by @GhonchehAzad Geolocation:

Geo:https://t.co/CuivYfqGck

Proof:https://t.co/BRVHiylLbx Location:… https://t.co/8vHXV4wWT1 — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) January 9, 2026

Poimintoja videosisällöistämme

GeoConfirmed Iran. The build-up of protests is clearly visible on our map. (Yellow) Every pin on this map is accompanied by the corresponding footage and its geolocation. Just click on a pin to view it. You can also use the time slider. Create a video using the play button… pic.twitter.com/lmNYaUwzSN — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) January 8, 2026