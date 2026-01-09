Iranin johtaja valmistelee Donald Trumpin mukaan pakoa

Talousvaikeuksissa rypevässä Iranissa on puhjennut viime viikkoina laajoja mielenosoituksia, joita on yritetty tukahduttaa turvallisuusjoukkojen väkivallalla sekä katkaisemalla verkko- ja puhelinyhteydet.
Levottomuudet ovat levinneet kaikkiin maakuntiin, ja niiden arvioidaan uhkaavan vakavasti maan nykyhallintoa. Vallanvaihdos voisi viedä Venäjältä sen tärkeimmän liittolaisen Lähi-idän alueella.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei valmistelee parhaillaan pakoa ulkomaille.
– Hän etsii paikkaa, minne mennä, Donald Trump sanoi medialle Telegraphin mukaan.
Yhdysvaltain presidentti varoitti aiemmin puuttuvansa tilanteeseen, jos Iranin hallinto yrittää tukahduttaa mielenosoitukset väkivalloin. Trumpin mukaan Iran vaikuttaa olevan tällä hetkellä romahduksen partaalla.
Ali Khamenei sanoi perjantaina, ettei hallinto perääntyisi ”kotimaisten terroristien” edessä. Hän kuvaili kaduille kerääntyneitä iranilaisia ”vandaaleiksi ja mellakoitsijoiksi”.
Kymmeniä Iraniin suuntautuvia lentoja peruttiin Turkista ja Dubaista. Puhelinyhteydet ovat olleet poikki perjantaiaamusta lähtien. Yli 40 mielenosoittajan kerrotaan kuolleen turvallisuusjoukkojen väkivallassa, ja yli 2 200 henkilöä on otettu kiinni.
Sosiaalisessa mediassa torstai-iltana julkaistuissa videoissa näkyi suuri ihmisjoukko etenemässä Mashhadin pääkadulla. Ihmiset huusivat ”kauan eläköön shaahi” ja ”tämä on viimeinen taistelu, Pahlavi tulee palaamaan”. Mielenosoittajat poistivat tien ympärillä sijaitsevia valvontakameroita.
Korkea-arvoisten Iranin hallinnon edustajien on kerrottu hakeneen perheineen viisumeita Ranskasta.
