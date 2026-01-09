Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei. / AFP / LEHTIKUVA

Iranin johtaja valmistelee Donald Trumpin mukaan pakoa

  • Julkaistu 09.01.2026 | 15:11
  • Päivitetty 09.01.2026 | 15:13
  • Iran, USA
Ali Khamenein kerrotaan pelästyneen viimeaikaisia levottomuuksia.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Talousvaikeuksissa rypevässä Iranissa on puhjennut viime viikkoina laajoja mielenosoituksia, joita on yritetty tukahduttaa turvallisuusjoukkojen väkivallalla sekä katkaisemalla verkko- ja puhelinyhteydet.

Levottomuudet ovat levinneet kaikkiin maakuntiin, ja niiden arvioidaan uhkaavan vakavasti maan nykyhallintoa. Vallanvaihdos voisi viedä Venäjältä sen tärkeimmän liittolaisen Lähi-idän alueella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei valmistelee parhaillaan pakoa ulkomaille.

– Hän etsii paikkaa, minne mennä, Donald Trump sanoi medialle Telegraphin mukaan.

Yhdysvaltain presidentti varoitti aiemmin puuttuvansa tilanteeseen, jos Iranin hallinto yrittää tukahduttaa mielenosoitukset väkivalloin. Trumpin mukaan Iran vaikuttaa olevan tällä hetkellä romahduksen partaalla.

Ali Khamenei sanoi perjantaina, ettei hallinto perääntyisi ”kotimaisten terroristien” edessä. Hän kuvaili kaduille kerääntyneitä iranilaisia ”vandaaleiksi ja mellakoitsijoiksi”.

Kymmeniä Iraniin suuntautuvia lentoja peruttiin Turkista ja Dubaista. Puhelinyhteydet ovat olleet poikki perjantaiaamusta lähtien. Yli 40 mielenosoittajan kerrotaan kuolleen turvallisuusjoukkojen väkivallassa, ja yli 2 200 henkilöä on otettu kiinni.

Sosiaalisessa mediassa torstai-iltana julkaistuissa videoissa näkyi suuri ihmisjoukko etenemässä Mashhadin pääkadulla. Ihmiset huusivat ”kauan eläköön shaahi” ja ”tämä on viimeinen taistelu, Pahlavi tulee palaamaan”. Mielenosoittajat poistivat tien ympärillä sijaitsevia valvontakameroita.

Korkea-arvoisten Iranin hallinnon edustajien on kerrottu hakeneen perheineen viisumeita Ranskasta.

LUE MYÖS:
Hallinto horjuu Iranissa – väkijoukot kaduilla (VU 9.1.2026)

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)