Iran piilotti jäljellä olevat ydintutkijat

Iran on piilottanut jäljellä olevat ydintutkijansa, The Telegraph paljastaa. Israel suoritti kesäkuussa useita iskuja Iranin ydinohjelmaa vastaan, ja maa on antanut ymmärtää voivansa jatkaa iskuja ja salamurhia. Israelin sotilastiedustelun Iran-yksikköä aikaisemmin johtaneen Danny Citrinowiczin mukaan Iranin ydinohjelmaa avustavat tutkijat ovat automaattisesti Israelin tähtäimessä. Tutkijat tullaan eliminoimaan, tai heitä tullaan uhkaamaan eliminoinnilla, Citrinowicz toteaa.

Varotoimenpiteenä Iran on evakuoinut maan ydintutkijoita turvataloihin Teheraniin ja muihin Pohjois-Iranin rannikkokaupunkeihin. Tutkijat ovat jättäneet kotinsa sekä työpaikkansa yliopistoilla, iranilainen virkamieslähde kertoo.

Israelilla on hallussaan lista noin sadasta iranilaisesta ydintutkijasta, The Telegraph kertoo. Maa epäilee, että osa tutkijoista on korvannut Israelin iskuissa kuolleet ydinohjelman parissa työskennelleet kollegansa. Listan tutkijoiden joukossa on räjähteiden, neutronifysiikan ja taistelukärkien suunnittelun asiantuntijoita.

Israelin tiedustelun mukaan Iranin ydinohjelma nojaa vahvasti maan yliopistojen ja tiedeyhteisön asiantuntemukseen. Israel iski kesäkuussa kahteen teheranilaiseen yliopistoon.