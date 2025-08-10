Verkkouutiset

Iranin hengellinen johtaja ajatollah Ali Khamenei. (Photo by KHAMENEI.IR / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===, AFP / LEHTIKUVA

Iran piilotti jäljellä olevat ydintutkijat

  • Julkaistu 10.08.2025 | 08:10
  • Päivitetty 10.08.2025 | 09:27
  • Iran
Ex-tiedustelupäällikön mukaan tutkijat ovat varmasti Israelin kohteita.
Iran on piilottanut jäljellä olevat ydintutkijansa, The Telegraph paljastaa. Israel suoritti kesäkuussa useita iskuja Iranin ydinohjelmaa vastaan, ja maa on antanut ymmärtää voivansa jatkaa iskuja ja salamurhia. Israelin sotilastiedustelun Iran-yksikköä aikaisemmin johtaneen Danny Citrinowiczin mukaan Iranin ydinohjelmaa avustavat tutkijat ovat automaattisesti Israelin tähtäimessä. Tutkijat tullaan eliminoimaan, tai heitä tullaan uhkaamaan eliminoinnilla, Citrinowicz toteaa.

Varotoimenpiteenä Iran on evakuoinut maan ydintutkijoita turvataloihin Teheraniin ja muihin Pohjois-Iranin rannikkokaupunkeihin. Tutkijat ovat jättäneet kotinsa sekä työpaikkansa yliopistoilla, iranilainen virkamieslähde kertoo.

Israelilla on hallussaan lista noin sadasta iranilaisesta ydintutkijasta, The Telegraph kertoo. Maa epäilee, että osa tutkijoista on korvannut Israelin iskuissa kuolleet ydinohjelman parissa työskennelleet kollegansa. Listan tutkijoiden joukossa on räjähteiden, neutronifysiikan ja taistelukärkien suunnittelun asiantuntijoita.

Israelin tiedustelun mukaan Iranin ydinohjelma nojaa vahvasti maan yliopistojen ja tiedeyhteisön asiantuntemukseen. Israel iski kesäkuussa kahteen teheranilaiseen yliopistoon.

