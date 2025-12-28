”Iran on sodassa USA:n, Israelin ja Euroopan kanssa”

Iranin presidentti Masud Pezeškian väittää maansa olevan sodassa länttä vastaan. Politicon mukaan presidentin lausunto on aito ja se on julkaistu maan hengellisen johtajan ajatollah Ali Khamenein verkkosivuilla.

– Mielestäni olemme täysimittaisessa sodassa Amerikan, Israelin ja Euroopan kanssa; he eivät halua maamme seisovan omilla jaloillaan, Pezeškian julistaa.

– Meitä piiritetään joka suunnasta, meidät asetetaan vaikeuksiin ja rajoitusten alle, meille aiheutetaan ongelmia — toimeentulon, kulttuurin, politiikan ja turvallisuuden näkökulmista — samalla kun yhteiskunnan odotuksia nostetaan.

USA:n presidentti Donald Trumpin paluun myötä Yhdysvaltain linja Irania kohtaan on tiukentunut. Kesäkuussa se toteutti ylivoimaisen iskun Iranin ydinaseohjelmaa vastaan osana niin sanottua 12 päivän sotaa Iranin ja Israelin välillä. Trump on myös lisännyt painetta Iranin hallintoa kohtaan kasvattamalla pakotteita.

– Yhtäältä he estävät myyntimme, vaihtomme ja kauppamme, ja toisaalta yhteiskunnan odotukset ovat nousseet. Näin ollen meidän kaikkien on autettava kaikin voimin maan kuntoon saattamisessa, presidentti Pezeškian lausuu.