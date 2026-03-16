Iran iski jälleen Dubain lentokentälle

Lentoliikenne on hiljalleen palaamassa toimintaan Dubain lentokentällä. Lennot keskeytettiin ja liikenne ohjattiin muualle, kun kentän läheisyyteen osui Iranin drooni-isku, joka sytytti polttoainesäiliön palamaan.

Kyseessä on jo kolmas Iranin isku Dubain kansainvälisesti merkittävän transit-kentän lähistöllä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat Iranin sodan 28. helmikuuta. Osa lennoista myöhästyi ja osa peruttiin kokonaan, mikä on jälleen kolaus Arabiemiirikuntien turvallisen ja vakaan maan maineelle, BBC toteaa.

Lisäksi Iran teki lennokki-iskun Arabiemiirikuntien suurimpaan satamaan ja öljyvarastointikeskus Fujairahiin, jossa syttyi tulipalo.

Arabiemiirikuntien puolustusministeriö kertoi, että ilmapuolustus torjui maanantaina kuusi ballistista ohjusta ja 21 lennokkia. Iran on laukaissut yli 1900 ohjusta ja lennokkia kohti Arabiemiirikuntia sodan alun jälkeen.

🚨Russians are stranded in Dubai again due to a drone attack — the airport has been closed and a major fire has broken out on its grounds. pic.twitter.com/GKvbJoddUt — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026