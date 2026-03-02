Dubaissa kuultu kovia räjähdyksiä

Persianlahden kaupungeissa on kuultu uusia räjähdyksiä varhain aamulla, kertoo CNN.

Kanavan toimittajat raportoivat kovista räjähdyksistä Arabiemiirikuntien Dubaissa ja Abu Dhabissa sekä Qatarin Dohassa, jossa myös ilmatorjunta on aamulla tuhonnut taivaalla lentäviä ohjuksia.

Dubaissa on ollut ainakin kaksi peräkkäistä räjähdystä. Taivalla on nähty myös hävittäjiä.

Israelin armeijan mukaan Iran on ampunut maanantaina uuden ohjusaallon Israelia kohti.

– Puolustusjärjestelmät toimivat uhan torjumiseksi, Israelin puolustusvoimat kertoi.

Iran laukaisi lauantaina laajan ohjus- ja drooni-iskujen sarjan Abu Dhabia ja Dubaita vastaan. Iskut olivat vastaus Yhdysvaltojen ja Israelin aiemmin tekemiin iskuihin Iraniin.

Yli 20 000 matkustajaa on kärsinyt lentojen peruutuksista sen jälkeen, kun Arabiemiirikuntien lentokentät suljettiin lauantaina. Sekä Dubain kansainvälinen lentoasema että Abu Dhabin Zayedin kansainvälinen lentoasema vaurioituivat Iranin iskuissa.

Arabiemiraatit on CNN:n mukaan kertonut maksavansa maahan jumiin jääneiden matkustajien ruoka- ja majoituskustannukset. Maan kulttuuri- ja matkailuministeriö on lähettänyt hotelleille ilmoituksen, jossa niitä pyydetään pidentämään niiden matkustajien majoitusta, jotka eivät voi jatkaa matkaansa ”syiden takia, joihin he eivät voi vaikuttaa”.

Suomalaiset ovat tehneet Ylen mukaan yhteensä noin 2 700 matkustusilmoitusta maihin, joissa on ollut iskuja viikonlopun aikana. Eniten suomalaisia on tällä hetkellä Arabiemiraateissa ja toiseksi eniten Qatarissa.