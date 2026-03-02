Iranin ylimmän kansallisen turvallisuuden neuvoston sihteeri Ali Larijani kertoo viestipalvelu X:ssä, että Iran ei aio neuvotella Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi sunnuntaina The Atlantic -lehdelle, että Iranin johto haluaa puhua hänen kanssaan.

– He haluavat puhua, ja minä olen suostunut puhumaan, joten tulen keskustelemaan heidän kanssaan. Heidän olisi pitänyt tehdä se aiemmin. Heidän olisi pitänyt suostua siihen, mikä oli hyvin käytännöllistä ja helppoa toteuttaa, jo aiemmin. He odottivat liian kauan, Trump sanoi.

Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei ja muuta ylintä johtoa on kuollut Israelin ja Yhdysvaltojen iskuissa.

Presidentti Trump ilmoitti BBC:n mukaan videopuheessaan, että sotatoimet Irania vastaan jatkuvat, kunnes kaikki asetetut tavoitteet on saavutettu. Trump varoitti myös, että Yhdysvallat saattaa kärsiä lisää tappioita. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom vahvisti aiemmin, että kolme amerikkalaissotilasta on kuollut ja viisi haavoittunut vakavasti Iranin iskussa.

Israelin armeija aloitti varhain maanantaiaamuna ilmaiskut Libanonissa. Israelin mukaan iskut kohdistuivat Hizbollahin kohteisiin sen jälkeen, kun järjestö oli ampunut raketteja Israeliin. Samaan aikaan iranilaiset ohjukset ovat iskeneet Israelin Beit Shemeshin kaupunkiin. Israelin ensihoitopalvelu kertoo, että iskussa kuoli vähintään yhdeksän ihmistä. Kyseessä on Israelin mukaan tämän sodan toistaiseksi tuhoisin isku maassa.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on puolestaan ilmoittanut, että Iranin vastaiskuissa on kuollut lauantain jälkeen kolme ihmistä. Räjähdyksistä on raportoitu myös Bahrainissa, Irakin Erbilissä sekä Jordaniassa.

Levottomuudet heijastuivat BBC:n mukaan nopeasti talouteen. Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi selvästi Aasian markkinoiden avautuessa maanantaiaamuna.