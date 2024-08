Ilmastoprotesti vanhassa linnassa – ”Naurettavaa hyvesignalointia”

Britanniassa Elokapinan eli Extinction Rebellion -liikkeen ja muiden järjestöjen tukemat aktivistit ilmoittavat järjestävänsä ”luovia protesteja” National Trust -ympäristönsuojelujärjestön kohteissa.

Toiminnalla protestoidaan National Trustin käyttämää Barclays-pankkia, jolla on arvostelijoiden mukaan vahvoja siteitä öljyteollisuuteen.

National Trustin puheenjohtajana vuosina 2008—2014 toiminut Simon Jenkins sanoo Times-lehdelle pitävänsä aktivistien tempausta erikoisena.

– Nämä asiat ovat niin naurettavia, sillä heidän tavoitteenaan on vain poseeraaminen ja hyvesignalointi. National Trust on kiinteästi mukana ympäristönsuojelun kaikissa muodoissa, ja se on johtanut työtä maisemansuojelussa, Simon Jenkins ihmettelee.

Hän huomauttaa järjestön kiinnittäneen huomiota muun muassa energiankäyttöön. Yhteistyötahojen toissijaisia sidoksia hän pitää samantekevinä. Aktivistien protestit aiotaan sallia niin kauan kuin ne pysyvät rauhanomaisina eivätkä aiheuta vahinkoja.

Mielenilmausten kohteena on muun muassa ex-pääministeri Winston Churchillin kotimuseo ja puutarha, 1600-luvulla rakennettu Ham House ja normannien maihinnousun jälkeen 1060-luvulla rakennettu Corfen linna.

National Trustin tiedottajan mukaan Barclays on jo ilmoittanut lopettavansa suoran rahoitustoiminnan asiakkaille, jotka harjoittavat öljy- ja kaasukohteiden laajentamista. Energiasektorilla toimivilta asiakkailta vaaditaan suunnitelmaa siirtymästä vihreään energiaan.