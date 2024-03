IL: Ministeri Kaisa Juuso vastaa kritiikkiin

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) vastaa Iltalehden esittämään kritiikkiin. Iltalehden mukaan Juuson sanomiset sosiaali- ja terveysministeriön ohjausroolista hyvinvointialueisiin liittyen ovat epäselviä.

Ministeri sanoo valtiovarainministeriön vastaavan hyvinvointialueiden ohjauksesta, vaikka sosiaali- ja terveysministeriö vastaa hyvinvointialueiden palveluiden sisällöllisestä ohjauksesta. Hän myös totesi, ettei STM voi vaikuttaa siihen, mistä hyvinvointivaltiot säästävät: alueiden saamaa rahoitusta ei ole korvamerkityt tiettyihin palveluihin.

– Valtakunnallinen strategia ohjaa tietysti, ja ohjaus on siltä osin STM:n vastuulla. Ohjausta tehdään virkahenkilöstön toimesta, mutta päätösvalta on alueilla. Kyllä hyvinvointialueiden täytyy olla tietoisia siitä, mikä on hallituksen tahtotila, Juuso selventää vastaustaan.

– Sisällöllistä ohjausta toteutetaan lainsäädännöllä, ja strategiastahan on säädetty lailla, ministeri vastaa Iltalehden epäilyksiin siitä, onko ministeri tietoinen johtamansa ministeriön vastuualueista.

Lisäksi Iltalehti kritisoi Juusoa siitä, ettei hän anna haastatteluja oman hallinnonalansa uudistuksista. Lehden mukaan ministerin tänä keväänä julkisuuteen antamansa avaukset ovat ristiriidassa hallitusohjelman kanssa.

Ihmetystä ovat herättäneet myös Juuson kommentit sairaalaverkkoselvityksestä. Sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä työryhmä on selvittänyt sairaaloiden ja ympärivuorokautisen päivystyksen uudelleenjärjestelyä. Ministerin suhtautuminen selvityksen tuloksiin on ollut kriittinen. Hän huomauttaa, että selvitys on tehty virkahenkilötyönä ilman poliittista ohjausta, ja että neljä ohjausryhmän jäsentä jätti eriävän mielipiteensä raporttiin.

– Työryhmä itsekin totesi, että ehdotusten vaikutusarviot olivat vielä tuossa vaiheessa puutteelliset. Myös muita vaihtoehtoja mietitään, ja vaikutusarviointeja täydennetään koko ajan, Juuso kommentoi.