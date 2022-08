Ihmetys tukikohdan iskusta: Tuhoisat osumat erittäin tarkkoja

Useat sotilasasiantuntijat ovat hämmästelleet miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevan lentotukikohdan tuhojen laajuutta.

Ukrainan kerrottiin iskeneen Novofedorivkassa sijaitsevaan Sakin lentotukikohtaan erikoisjoukkojen operaatiolla. Planet Labs -yhtiön julkaisemien satelliittikuvien perusteella lentokoneita ja tukikohdan rakennuksia olisi tuhoutunut tai vaurioitunut hyvin laajalta alueelta. Tarkat osumajäljet voivat viitata myös ohjuksilla tai täsmäraketeilla tehtyyn hyökkäykseen.

Italian asevoimissa palvellut sotilasasiantuntija Thomas Theiner huomauttaa Twitterissä, että räjähdysjäljet ovat liian suuria ollakseen peräisin GMLRS-raketeista. Eräs ammuksista vaikuttaa osuneen suoraan suhteellisen pienikokoiseen ammusvarastoon. Theinerin mukaan iskut tehtiin mahdollisesti amerikkalaisilla ATACMS-ohjuksilla, joiden kantama on 300 kilometriä. Yhdysvaltain kerrotaan toimittaneen aiempaa enemmän huippumoderneja asejärjestelmiä tuoreimmassa tukipaketissaan Ukrainalle.

King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan vaikuttaa siltä, että Mustanmeren 43. lentorykmentti olisi menettänyt hyökkäyksessä yli puolet Su-24M/MR-rynnäkkökoneistaan ja lähes puolet Su-30SM-hävittäjistään.

Bellingcat-tutkijaryhmän Eliot Higgins toteaa satelliittikuvien osoittavan, että lentotukikohdassa syttyi massiivinen tulipalo lukuisten räjähdysten seurauksena. Elokuun 9. ja 10. päivänä otettujen kuvien vertailun perusteella isku jätti jälkeensä lukuisia suuria kuoppia sekä tuhottuja lentokoneita ja rakennuksia.

– Monet lentokoneista ja ammuksista vaikuttavat räjähtäneen yhdellä alueella, minkä synnyttämä tulipalo levisi ympäri tukikohdan. Tulipalon aiheuttamista tuhoista on näkyvillä ainoastaan suuri määrä palanutta ruohoa.

– Yksi tapa tulkita hyökkäystä on se, että kyseessä oli pitkän kantaman asejärjestelmä. Se viittaa siihen, että venäläisten lomailijoiden kannattaisi poistua Kertšinsalmen siltaa pitkin niin kauan kuin se on mahdollista, Higgins toteaa.

Not GMLRS. Impact craters too big. Top left crater perfectly hit the ammo shack. This was something with at least an ATACMS-sized warhead. https://t.co/IzFsDeNP0t

I can't think of a time Russia has lost this many air assets in one day in recent memory, and they have to be deeply concerned about Ukraine's ability to do similar strikes elsewhere, especially the Kerch Strait Bridge.

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022