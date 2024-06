Hyytävä arvio tekoälyn räjähdyksestä: Pitää eristää armeijan tukikohtiin

Tekoälyjärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina erittäin nopeaan tahtiin.

Googlen entinen toimitusjohtaja Eric Schmidt uskoo sovellusten kyvykkyyksien kasvavan lähitulevaisuudessa tavalla, joka tulee muuttamaan maailmaa merkittävästi. Kehitys tapahtuu nopeissa sykleissä, eli uusi tekoälymalli saadaan valmiiksi 12–18 kuukauden välein.

Suurimmat muutokset liittyvät niin sanotun konteksti-ikkunan laajenemiseen. Sen myötä järjestelmän antaman vastauksen voi syöttää takaisin jatkokysymyksiä varten.

– Viiden vuoden sisällä meidän pitäisi pystyä tuottamaan tuhannen vaiheen vastauksia, joilla pystytään ratkaisemaan todella tärkeitä ongelmia lääketieteessä, materiaalitieteessä ja ilmastonmuutoksessa, Eric Schmidt sanoo Noema-median haastattelussa.

Tiedossa on ”tekoälyagentteja” eli suuria kielimalleja, jotka pystyvät oppimaan uusia asioita. Agentti voisi omaksua kaiken nykyisen tiedon kemiasta, muodostaa hypoteeseja, kokeilla niitä laboratoriossa ja kasvattaa tietämystään.

– Näistä agenteista on tulossa todella vahvoja, ja niitä luultavasti tulee olemaan miljoonia, Schmidt toteaa.

Tekoälyagentit voivat jopa kehittää oman kielen viestiäkseen toistensa kanssa. Ihmisten olisi tällöin mahdotonta seurata niiden toimintaa.

– Mitä meidän pitäisi tehdä? Sulkea ne? Ottaa kirjaimellisesti sähköjohto irti koneesta? On todellakin ongelma, kun agentit alkavat viestiä keskenään ja tehdä asioita tavoilla, joita me ihmiset emme ymmärrä. Tämä on mielestäni raja, joka voi tulla vastaan, Eric Schmidt toteaa.

Länsimaissa suuria tekoälyjärjestelmiä kehittävät OpenAI, Microsoft, Google ja Anthropic. Näiden ohella on lukemattomia pieniä toimijoita. Alan toimijoita rajoittaa riippuvuus kalliista laitteista. Vientirajoitusten vuoksi Kiinan uskotaan olevan useita vuosia jäljessä.

Eric Schmidtin huolena on, että tekoälyn kehitystä valvotaan länsimaissa, mutta Kiinassa tai muualla maailmassa toiminta voi olla riskialtista. Deep fake -väärennösten lisäksi tekoälyä voi mahdollisesti käyttää tulevaisuudessa esimerkiksi bioaseiden kehittämiseen tai voimakkaisiin kyberhyökkäyksiin.

Hänen mukaansa valtioiden on sovittava tietyistä periaatteista tekoälyn kehitykseen liittyen. Hän vertaa tilannetta ballistisiin ohjuksiin, joiden koelaukaisuista kerrotaan etukäteen katastrofaalisten väärinkäsitysten välttämiseksi.

– Jossakin vaiheessa sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa tulee luultavasti olemaan pieni määrä äärimmäisen tehokkaita tietokoneita, joilla on kyky itsenäisiin keksintöihin. Kyvykkyydet tulevat olemaan suurempia kuin mitä haluamme antaa kansalaisillemme tai kilpailijoillemme ilman lupaa, Eric Schmidt sanoo.

Tällaiset tietokoneet tullaan Schmidtin mukaan sijoittamaan asevoimien tukikohtiin. Niiden voimanlähteenä voi toimia ydinreaktori. Laitokset suojataan piikkilangalla ja konekivääreillä.

– Mielestäni on järkevää olettaa, että tämänkaltaisia järjestelmiä tulee olemaan muutamia. Ja niiden lisäksi paljon muita, jotka ovat vähemmän tehokkaita ja laajemmin saatavilla, Schmidt sanoo.

Nykyiset ja kehitteillä olevat kielimallit perustuvat yksinkertaiseen periaatteeseen seuraavan todennäköisen sanan ennustamisesta.

– Haluamme välttää tilanteen, jossa holtiton agentti Kiinassa pääsee käsiksi aseeseen ja laukaisee sen ajatellen, että kyseessä on jonkinlainen peli. On muistettava, että nämä järjestelmät eivät ole inhimillisiä eivätkä välttämättä ymmärrä tekojensa seurauksia, Googlen ex-toimitusjohtaja sanoo.

