Hyökkäyksen painopiste muuttui – näin Venäjä uudelleenryhmittää joukkojaan

Venäjä yrittää pitää painetta yllä kaikilla rintamalohkoilla estääkseen Ukrainaa tarttumasta tilaisuuteen ja ryhtymästä omiin operaatioihinsa, uskoo ISW-ajatuspaja. Osana muutosta Venäjän painopiste on siirtynyt pois Avdijikasta. Asiasta kertoo Ukrinform.

ISW arvioi, että Venäjän Itä-Ukrainassa oleville joukko-osastoille on annettu tehtäväksi jatkaa hyökkäystä koko rintaman leveydeltä. Venäjä ei siis näytä tavoittelevan merkittäviä voittoja yksittäisillä rintamalohkoilla, johon todennäköisesti liittyisi nopeampaa etenemistä.

Vielä keväällä ja alkukesästä Venäjä keskittyi etenemiseen Avdijivkan suunnassa. Nyt tämä suunta ei enää vaikuta olevan entisen kaltainen prioriteetti.

Mahdollista on, että Avdijivkan suunnassa ei enää nähdä olevan nopeita etenemismahdollisuuksia.

Aiemmin alueelle sijoitetulle keskiselle armeijaryhmälle oli annettu tehtäväksi edetä kohti Avdijivkaa, mutta nyt ryhmän vastuualue on laajennettu kattamaan laajempi osa Donetskin aluetta. Tämä voi kertoa siitä, että hyökkäykselle ei haluta yksittäistä painopistettä.

– Venäjän sotilasjohto saattaa […] määrätä Itä-Ukrainaan sijoitetulle keskiselle armeijaryhmälle tehtäväksi edistää hyökkäystoimia Donetskin alueella, ISW:n raportissa todetaan.

Vastuualueen laajentaminen on kuitenkin johtanut siihen, että ryhmän miesvoima on hajaantunut pidemmälle rintamalle. Avdijivkan lisäksi hyökkäyksiä yritetään etenkin Toretskin suunnassa, mutta toistaiseksi Ukraina on onnistunut torjumaan Venäjän etenemisyritykset.

Joidenkin arvioiden mukaan keskisen armeijaryhmän vastuualue on saattanut laajentua myös etelään päin. Tämän puolesta puhuu se, että aiemmin Avdijivkan suuntaan sidotun 90. panssaridivisioonan yksiköiden on loppuviikosta raportoitu hyökänneen Donetskin kaupungin lounaispuolella.

ISW:n mukaan on keskisellä armeijaryhmällä ei kuitenkaan todennäköisesti ole riittävästi reservejä samanaikaiseen hyökkäykseen sekä Avdijivkan, Donetskin että Toretskin suunnissa.