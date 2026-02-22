Hyökkääjiä kaatunut Ukrainassa ainakin 186000

Ainakin 186 000 venäläissotilasta on kuollut Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, kertoo Ukrinform. Tieto perustuu BBC:n venäjänkielisen palvelun, riippumattoman venäläismedia Mediazonan ja vapaaehtoisista koostuvan ryhmän yhteiseen raporttiin, jossa on hyödynnetty avointa dataa.
Viimeisen kuukauden aikana vahvistettujen nimien määrä on kasvanut lähes 20 000:lla, mikä on ennätyksellinen määrä. Tutkimuksen tekijät kuitenkin korostavat, ettei kuolleiden määrän kasvu liity nykyiseen tilanteeseen rintamalla.
Raportissa todetaan, että vapaaehtoisten osuus kuolleiden joukossa jatkaa kasvuaan. He muodostavat nyt 33 prosenttia vahvistetuista tappioista. Yli puolet kaikista tunnistetuista vapaaehtoisista on kuollut viimeisen puolentoista vuoden aikana.
Laskentamenetelmä perustuu julkisten tietojen analyysiin, mukaan lukien kuolinilmoitukset, sosiaalisen median julkaisut ja katoamisilmoitukset. Todellinen kaatuneiden määrä voi olla huomattavasti suurempi.
Ukrainan asevoimien pääesikunnan tietojen mukaan Venäjän joukkojen kokonaistaistelutappiot 24. helmikuuta 2022 ja 21. helmikuuta 2026 välisenä aikana ovat noin 1 258 890 sotilasta.