Hyökkääjän tukikohta riekaleina – tältä näyttää HIMARS-iskun jälkeen

Venäläisillä sosiaalisen median kanavilla kiertää alta löytyvä video, jonka sanotaan näyttävän Ukrainan joukkojen HIMARS-heittimien iskun jälkiä Izjumissa.

Videolla näkyy suuri määrä tuhoutuneita Venäjän Z-sotatunnuksella merkittyjä ajoneuvoja, joista monet ovat tuhoutuneet. Iskun kohteena ollut rakennus on niin ikään kärsinyt pahoja vaurioita ja videolla näkyvä sisäpiha on täynnä romua.

Asiasta kertoo Twitterissä King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee. Kohde on paikallistettu Izjumissa sijaitsevaksi hylätyksi koulurakennukseksi, jota venäläisjoukot käyttivät komentopaikkanaan. Leen mukaan venäläisellä Telegram-kanavalla on kerrottu, että yksi rakettikeskitys oli surmannut kaksi ja haavoittanut useita venäläisiä. Väitetty uhriluku on todennäköisesti alakanttiin.

Ukraina on julkaissut viime päivinä videoita, joiden perusteella amerikkalaiset HIMARS-heittimet on vihdoin saatu käyttöön rintamalla. Sotilasasiantuntijoiden mukaan Venäjän tykistöä ja heittimiä pidemmälle yltävät ja tarkemmat amerikkalaisaseet vaikuttavat jo pieninä määrinäkin paljon rintaman tilanteeseen.

