Video ei-herkille: Venäjän sotilaat räjäyttivät itsensä miinaan, asiantuntija hämmästelee

Insider UA -sivusto on jakanut Telegramissa videon (jutun alla), joka näyttää venäläisten räjähderaivaajien räjäyttävän itsensä vahingossa miinaan Ukrainan rintamalla. Tarkka sijainti ei ole tiedossa.

Kolmihenkinen raivaajapartio tarkkailee ensin risteyksessä olevaa miinaa tuhoutuneen panssarivaunun takaa.

Sen jälkeen kaksi sotilasta etenee rivakasti miinan luokse. Kolmas sotilas jää kauemmas tarkkailemaan tilannetta.

Miina kuitenkin räjähtää välittömästi, kun yksi sotilaista yrittää siirtää sitä. Miinaan tarttunut sotilas sinkoutuu räjähdyksen voimasta korkealle ilmaan ja putoaa pahasti ruhjoutuneena maahan monen metrin päähän toveristaan.

Toinen miinan vieressä ollut sotilas loukkaantuu vakavasti ja jää sätkimään maahan tuskissaan.

Kauempana ollut kolmas sotilas selviää räjähdyksettä vahingoittumattomana ja juoksee pois paikalta.

Yhdysvaltain ilmavoimissa palvellut sotilasanalyytikko Patrick Fox kommentoi viestipalvelu X:ssä videota:

– Jäin ihmettelemään sitä, kuinka haavoittumaton sotilas ei yrittänyt lainkaan antaa ensiapua uhreille, hän sanoo.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt myös aiemmin runsaasti videoita, joilla venäläissotilaat haavoittuvat tai kuolevat miinojen räjähdyksissä.

Venäläissotilailta muun muassa pantataan tietoa siitä, minne heidän omat joukkonsa ovat kylväneet miinoja.

Venäläisen kenraalimajuri Vladimir Zavadskin kerrottiin saaneen surmansa Ukrainassa miinan räjähdyksessä viime vuoden lopulla.

Fair warning; this one is brutal.

The EOD folks can tear the technical side of this apart in detail, but what immediately struck me was the total lack of effort by the unwounded survivor to treat the casualties. https://t.co/WrUSTCx0V9

— Patrick Fox (@RealCynicalFox) April 25, 2024