Miehittäjä ihmettelee: Vallatun kaupungin väestö on vihamielistä

Lysitšanskia miehitävä venäläissotilas, joka bloggaa viestipalvelu Telegramissa nimellä Romanov, ihmettelee, kuinka vihamielinen miehitetty ukrainalaiskaupunki on. Lysitšanskin sijainniksi hän tosin kirjoittaa ”Luhanskin kansantasavalta”.

– Huolimatta siitä, että kaupunki on kokonaan meidän hallinnassamme, on kaupunki itsessään niin vihamielinen kuin olla ja voi. Syy tähän on se, että lähes kaikki nuoret ihmiset olivat jollain tavalla tekemisissä Ukrainan aluepuolustusjoukkojen kanssa, joku joko suoraan tai toinen mutkan kautta.

Hän kertoo kaupungin nuorison poistuneen kaupungista yhdessä Ukrainan armeijan kanssa. Siviilit lähtivät evakkoon pääasiassa Dnipron kaupunkiin. Romanov on liittänyt viestiinsä videon ainoasta kaupungissa näkemästään nuoresta.

– Samaan aikaan heidän sukulaisensa, tuttavansa, ystävänsä (myös ne, jotka tuhosimmehyökkäyksen aikana) jäivät kaupunkiin. Ja he aktiivisesti ja perusteellisesti tarjoavat tietoa ja muuta tukea kaupungissa toimiville desanttijoukoille, jotka sitten vastaavasti yön aikana vähentävät kansanmiliisin [niin sanottujen ”kansantasavaltojen joukot] vartiopisteitä.

Romanov myös harmittelee, että paikalliset huutelevat venäläissotilaille härskiyksiä ja näyttävät hävyttömiä eleitä.

Viestinsä ohessa hän on julkaissut myös kuvan lysitšanskilaistalosta, jonka seinään on kirjoitettu säe neuvostoaikana ”nationalismista” syytetyn ukrainalaisrunoilijan Volodymyr Sosjuran isänmaallisesta runosta ”Rakasta Ukrainaa”. Sen yhteyteen on lisätty ukrainalaisten tunnuslause ”Slava Ukraini”.