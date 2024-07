Hyökkääjän sotilaille karu yllätys, lihatölkeissä pelkkää vettä

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok.) on jakanut viestipalvelu X:ssä somessa kiertävän videon, jolla ryhmä venäläissotilaita tutkii Ukrainan rintamalle toimitettuja lihasäilykkeitä. Video on katsottavissa tästä linkistä.

Sotilaat avaavat tölkkejä, joissa ei ole lainkaan lihaa. Tölkit ovat täynnä vettä, jonka pinnalla kelluu hieman rasvaa. Viimeiseksi käyttöpäiväksi on merkitty 02.06.19.

Toveri arvioi tämän liittyvän Venäjän asevoimissa rehottavaan laajaan korruptioon.

– Joku teki taas hyvät kaupat. Venäjän käyttäessä jo noin 35 prosenttia valtion menoista asevoimiin ja Ukrainan sotaan, mahdollisuudet korruptioon ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Ja tilaisuuksia osataan hyödyntää.

Sotilasteknologian asiantuntija, Yhdysvaltain puolustusministeriössä aiemmin työskennellyt Trent Telenko arvioi X:ssä aikaisemmin, että Venäjän kalustotappiot hyökkäyssodassa ovat johtaneet tilanteeseen, jossa rintamalla oleville sotilaille ei saada toimitettua edes ruokaa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Telenko jakoi arvionsa ohessa videon (jutun alla) hyökkääjän sotilaiden rintamalounaasta. Videolla venäläissotilas kertoo, että heidän ateriansa koostuu maastosta kerätyistä nokkosista ja kahdesta lusikallisesta säilykemuhennosta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin erotti toukokuussa pitkäaikaisen luotettunsa Sergei Shoigun puolustusministerin paikalta. Samalla saivat lähteä myös apulaispuolustusministerit. Shoigun paikalle nimitettiin muun muassa Venäjän apulaispääministerinä aiemmin työskennellyt ekonomisti Andrei Belousov. Myllerystä edelsi sarja korkean profiilin korruptiosyytteitä ja pidätyksiä ministeriön ja asevoimien huipulla.

Belousovin tehtäväksi on annettu kytkeä siviili- ja sotateollisuus tiiviimmin toisiinsa jälkimmäisen hyväksi sekä tuoda kovempaa kuria puolustusbudjetin käyttöön. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Vuosia sitten julkaistujen sotilassyyttäjänviraston tilastojen mukaan jopa 40 prosenttia hankintoihin osoitetuista varoista kavalletaan. Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti painottaa, että sotatilanteessa puolustusministeriössä rehottava korruptio ja tuhlailu ovat Venäjälle oikeita turvallisuusuhkia.

Korruption torjuminen ei ole Belousoville helppo tehtävä. Mätien omenoiden etsiminen ja potkiminen ulos ei riitä. Tarvittaisiin laajempaa muutosta ministeriössä vallitsevaan kulttuuriin, jossa kavalluksia ja korruptiota pidetään vain yhtenä korkeiden virkojen tuomista eduista.

However, we have reached a point with logistical intelligence in Ukraine where the evidence kills the lies.

Russian front line troops eating nettle soup can't be explained by anything else but collapsing Russian motor transport.

— Trent Telenko (@TrentTelenko) July 20, 2024