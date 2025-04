Donald Trumpin mukaan Ukrainan sotaan on kolme syyllistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maanantaina uskovansa, että Vladimir Putin sekä presidentit Joe Biden ja Volodymyr Zelenskyi ovat syyllisiä Ukrainan sotaan, uutisoi Ukrinform.

– Miljoonia ihmisiä on kuollut kolmen ihmisen takia. Putin on ykkönen, Biden, jolla ei ollut aavistustakaan mitä h****ttiä hän teki, on numero kaksi. Ja Zelenskyi, Trump sanoi.

Trump korosti, että hän teki kaikkensa yrittääkseen lopettaa sodan.

– Haluan lopettaa tappamisen. Ja mielestäni meillä menee hyvin siinä suhteessa. Luulen, että teille on (esitellä) erittäin hyviä ehdotuksia hyvin pian, Trump sanoi.

Trumpilta kysyttiin myös, mitä hän tarkoitti sanomalla Venäjän ohjusiskua Sumyyn ”virheeksi”, hän vastasi: ”Virhe oli antaa sodan tapahtua”. Venäjän ohjusiskussa Sumyyn kuoli 35 ihmistä ja 119 loukkaantui.

Trump syytti jälleen Bideniä epäpätevyydestä ja korosti, että Yhdysvaltojen olisi pitänyt laskea öljyn hintoja sen sijaan, että se olisi pitänyt niitä korkealla.

Kun Trumpilta kysyttiin, oliko hän keskustellut Zelenskin kanssa Ukrainan mahdollisuudesta hankkia Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmiä, Trump sanoi, että Ukrainan johtaja ”on aina ostamassa ohjuksia”.

Samalla hän vihjasi jälleen, että presidentti Zelenskyi aloitti sodan.

– Kuule, kun aloitat sodan, sinun pitää tietää, että voit voittaa sodan, eikö? Et aloita sotaa jotakuta vastaan, joka on 20 kertaa (suurempi) kokoasi, ja sitten toivo, että sinulle annetaan ohjuksia, Trump sanoi.