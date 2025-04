Konkurssit vähenevät dramaattisesti

Pahin konkurssiaalto on Suomessa takana päin, luottovakuutusyhtiö Atradius Suomi arvioi.

Arvio perustuu yhtiön tammi-helmikuussa 2025 käsittelemiin korvaushakemuksiin, joiden perusteella yhtiö ennakoi, että konkurssien määrä vähenee dramaattisesti tulevina kuukausina. Esimerkiksi tämän vuoden tammikuussa Atradius Suomen asiakkailleen maksamien luottovakuutuskorvausten yhteissumma oli vain noin 25 prosenttia viime vuoden tammikuun korvaussummasta.

Vastaavasti viime vuoden helmikuussa maksettujen korvausten yhteissumma oli 46 prosenttia suurempi kuin korvaussumma tämän vuoden helmikuussa. Konkurssien määrän väheneminen näkyy myös maksettujen korvausten kappalemäärässä, joka oli tammi-helmikuussa vain 60 prosenttia viime vuoden tasosta.

– Korvaushakemusten määrä antaa hyvän kuvan tulevien kuukausien konkurssien määrästä, ja nykyiset lukemat näyttävät, että konkurssien määrä Suomessa vähenee merkittävästi. Mitä vähemmän luottovakuutuskorvauksia maksetaan, sitä parempi tilanne. Pitkästä aikaa yrityskentässä näkyy positiivisia signaaleja, sanoo Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala tiedotteessa.

Laitalan mukaan tuore data kertoo etenkin siitä, että pk-yrityksillä ja suurilla yrityksillä menee paremmin.

– Moni suurempi yritys on jo ajautunut konkurssiin, mutta hyvin kriiseihin varautuneet yritykset ovat selvinneet haastavassa tilanteessa. Tällaisilla yrityksillä on yhteisiä tekijöitä, kuten riskin hajauttaminen. Esimerkiksi kahtena viime vuonna ongelmissa ovat olleet etenkin ne yritykset, jotka ovat olleet yhden tai korkeintaan muutaman alihankkijan varassa. Tällöin yhdenkin kumppanin ongelmat aiheuttavat lumipalloefektin ja vaikuttavat koko ketjun toimintakykyyn, Laitala jatkaa.

Konkurssitilanne on kääntymässä Suomessa positiivisemmaksi, mutta kokonaiskuva on edelleen negatiivinen. Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2025 pantiin vireille 381 konkurssia, mikä tarkoittaa 22 prosentin kasvua vuodentakaiseen.

– Markkinatilanne on yhä haastava, ja alkuvuoden konkurssimäärät ovat korkealla. Uutta on kuitenkin se, että nyt vaikeuksissa ovat erityisesti pienet yritykset, kun taas suuremmat ovat selvinneet paremmin. Tulevaisuudennäkymät ovat lupaavammat kuin aikoihin, mutta epävarmuustekijöitä riittää. Esimerkiksi sodat, korkopolitiikka ja Yhdysvaltain tullit voivat heilauttaa tilannetta nopeasti. Siksi yritysten on varauduttava kriiseihin entistä paremmin, Laitala päättää.