Hyökkääjän rynnäkkö moottoripyörillä tyssäsi, Ukrainan eliittiyksikkö asialla

Venäläisten moottoripyörärynnäkkö meni mönkään Itä-Ukrainan Donetskissa lähellä Novoserhiivkaa. Asiasta kertoo ukrainalainen Telegram-kanava, joka on julkaissut tilanteesta videon.
– Ukrainalaiset Peaky Blinders -yksikön lennokkioperaattorit torjuivat venäläisen moottoripyörähyökkäyksen, toteaa sotaa seuraava WarTranslated-tili.
– Läpimurtoyritys pysäytettiin kohdennetuilla lennokki-iskuilla, joiden seurauksena kaikki mukana olleet venäläiset hyökkäysjoukot eliminoitiin.
Brittiläisestä tv-sarjasta ja etenkin sen hahmojen hatuista nimensä ottanut Peaky Blinders on Ukrainan asevoimien eliittiyksikkö. Koska miehittäjä luottaa jalkaväen massahyökkäyksiin, on Ukrainan tiukoille ajetussa puolustuksessa uhan torjuminen ilmasta noussut yhä ratkaisevampaan rooliin, totesi Peaky Blinder -yksiköstä kertonut Kyiv Independent kesäkuussa.
Venäjä on hyökkäyksissään turvautunut tämän vuoden puolella yhä useammin moottoripyöriin, joiden avulla pyritään välttämään tykistötulta ja ilmaiskuja.
Frontelligence Insight -analyysiyhtiö analysoi aiemmin Venäjän asevoimien Ukrainassa käyttämien moottoripyöräryhmien taktiikoita.
Oikein käytettynä – tulituen, elektronisen sodankäynnin, droonien ja panssaroitujen ajoneuvojen kanssa – moottoripyörät voivat olla erittäin tehokkaita. Sen sijaan suurin haaste on toteutuksessa.
– Venäjän joukot kamppailevat jatkuvasti eri aselajien yhteistoimintaoperaatioiden koordinoinnissa jopa komppania- tai pataljoonatasolla, totesi ukrainalainen evp-upseeri kesäkuussa.
