Hyökkääjää työnnetty taaksepäin kahdella rintamalohkolla

Ukraina on onnistunut työntämään venäläisjoukkoja taaksepäin kahdella rintamalohkoilla, lähteet kertovat.

Venäjä eteni alkuviikosta ripeästi Dobropillian lähettyvillä jopa 15 kilometrin syvyyteen, muodostaen uhkaavan kiilan ukrainalaisjoukkojen linjoihin. Loppuviikosta käynnistyneet vastahyökkäykset kuitenkin pakottivat venäläiset osin vetäytymään ja jättäen osan joukoista Ukrainan mottiin.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan maan kansalliskaartin 1. Azov-armeijakunta onnistui vapauttamaan Donetskin alueella kuusi asutuskeskusta. Venäläisiä kuoli epäonnisessa hyökkäyksessä 910, haavoittui 335 ja jäi vangiksi 37. Lisäksi tuhottiin useita panssareita, tykkejä ja yli 90 droonia.

Sumyn rintamalla venäläiset ovat taas olleet puolustuskannalla. Jablunivkan kylän lähettyvillä ukrainalaisjoukot etenivät yhdestä kahteen ja puoleen kilometriä.

Samanaikaisesti tykistöä on käytetty häiritsemään Venäjän huoltoa sekä estämään evakuoinnit ja lisäjoukkojen lähettäminen.

Lauantai-iltana ajatuspaja ISW kertoi, että venäläiset sotabloggarit ovat antaneet ristiriitaisia tietoja rintamatilanteesta.

Joidenkin mukaan venäläiset eivät ole vetäytyneet Dobropilliassa, mutta erään bloggarin mukaan venäläisten valtaama kiila on liian kapea ja siten altis Ukrainan hyökkäyksille. Tämän vuoksi venäläiset eivät myöskään ole päässeet etenemään kriittisen tärkeälle Dobropillian ja Kramatorskin väliselle maantielle.

– Nämä raportit viittaavat siihen, että venäläisjoukoilla ei todennäköisesti ole vakaita ja pysyviä asemia kiilassa, eivätkä ne todennäköisesti hallitse Venäjän asemien välistä aluetta Dobropillian itä- ja koillispuolella, ISW:n päivityksessä kerrotaan.