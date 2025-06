Venäläiset möhlivät rynnäkköjään moottoripyörillä

Frontelligence Insight -analyysiyhtiö analysoi X-palvelussa Venäjän asevoimien Ukrainassa käyttämien moottoripyöräryhmien taktiikoita.

Hyökkääjällä sanotaan olevan edelleen ongelmia eri aselajien yhteistoimintaoperaatioiden toteutuksessa.

– Oikein käytettynä – tulituen, elektronisen sodankäynnin, dronejen ja panssaroitujen ajoneuvojen kanssa – moottoripyörät voivat olla erittäin tehokkaita. Haaste piilee toteutuksessa: Venäjän joukot kamppailevat jatkuvasti eri aselajien yhteistoimintaoperaatioiden koordinoinnissa jopa komppania- tai pataljoonatasolla, toteaa Tatarigami-nimimerkillä kirjoittava ukrainalainen evp-upseeri.

Tatarigami on Frontelligence Insight -analyysiyhtiön perustaja.

– Vaikka moottoripyörät ovat perinteisiä panssaroituja ajoneuvoja ketterämpiä ja kykenevät paremmin välttämään tykistötulta, ne jättävät kyydissä olevat sotilaat alttiiksi epäsuoran tulen sirpaleille. Korkeat tappioluvut ja jatkuva haavoittuvuus FPV-droneille ovat edelleen merkittävä ongelma.

Venäjän moottoripyöräryhmiä kutsutaan ”rynnäkköryhmiksi”, mutta niillä on suorien hyökkäysten lisäksi monia muita tehtäviä – kuten harhautustoimet, tiedustelu, soluttautuminen linjojen taakse, logistiikka ja suurempien operaatioiden tukeminen.

– Ennen kaikkea moottoripyörät toimivat pääasiassa nopeina kuljetusvälineinä. Niillä kuljetetaan joukkoja kohteisiinsa sen sijaan, että niitä käytettäisiin puhtaasti taistelualustoina, Tatarigami sanoo.

Hänen mukaansa moottoripyöristä koostuvan rynnäkköryhmän rakenne voi vaihdella yksikön, sen tehtävien ja joukko-osaston käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tällainen ryhmä koostuu kuitenkin tyypillisesti 6–8 moottoripyörästä, joiden kyydissä on 1–2 sotilasta ajoneuvoa kohden.

– Ainakin yksi ryhmän moottoripyöristä on yleensä varustettu dronejen havaitsemisjärjestelmällä. Lisäksi näillä ryhmillä on tyypillisesti 2–3 elektronisen sodankäynnin järjestelmää – joko moottoripyöriin asennettuina tai sotilaiden repuissa – dronejen viestinnän häiritsemiseksi hyökkäyksen aikana.

Tatarigami kertoo venäläisten käyttävän moottoripyöräryhmiä erilaisiin hyökkäyksiin:

Koukkaus sivustaan: Moottoripyörät liikkuvat puolustusaseman ohi ja hyökkäävät vastustajan sivustaan.

Pihtiliike: Koordinoitu sivustahyökkäys molemmilta sivustoilta, jonka tarkoituksena on kohteen valtaaminen tai saartaminen.

Syvälle tunkeutuminen: Nopea eteneminen ensimmäisen puolustuslinjan läpi takalinjan logistiikan ja vastustajan joukkojen rotaation häiritsemiseksi.

Harhautus: Tavoitteena on ohjata vihollisen huomio ja tuli pois päähyökkäysjoukosta.

Väkivaltainen tiedustelu: Vastustajan asemien tutkiminen liikkuen ja taistellen.

– Keväästä 2025 lähtien moottoripyörä- ja mönkijäkoulutus on käynnissä sekä Venäjällä että Ukrainan miehitetyillä alueilla, ja se on integroitu joukkoyksiköiden ja -osastojen tasolle. Koulutus tapahtuu yleensä improvisoiduilla motocrosstyylisillä radoilla, jotka on suunniteltu moottoripyörille, Tatarigami kertoo.

– Edistyneemmissä koulutusohjelmissa harjoitellaan dronejen väistämistä, jolloin ohjaajat simuloivat FPV-räjähdedronejen hyökkäyksiä.

Useimmat rintamalla käytetyt moottoripyörät ovat ulkomailla valmistettuja ja pääasiassa Kiinasta hankittuja.

– Kuten dronejen kohdalla, moottoripyörät päätyvät yksiköihin usein vapaaehtoisten, yksikön kotialueen paikallisviranomaisten, sotilaiden henkilökohtaisten ostojen ja valtion hankintojen kautta, Tatarigami sanoo.

Haastateltujen ukrainalaisten jalkaväkimiesten ja drone-lennättäjien mukaan kyse ei ole mistään ”ihmeaseesta”. Vaikka moottoripyörät ovat heidän mielestään hyödyllisiä tietyissä olosuhteissa, ne ovat vain alustoja tai lavetteja – eivät mullistavia innovaatioita.

