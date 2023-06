Hyökkääjän kerrotaan tuhoavan patoja Zaporižžjassa

Venäläisten miehittämässä Zaporižzjassa sijaitsevan Berdjanskin Telegram-paikalliskanavalla Berdiansk Online on julkaistu ilmakuvavideoita, joista näkyy, että jo päivää ennen Kahovkan padon räjäytystä eli 6. kesäkuuta useat alueet tulvivat Jakymivkan piriissä.

– Jo 6. kesäkuuta tuli tietoon, että Tšernozemnen, Peremožnen, Vjazunkan, Petrivkan ja muissa kylissä miehitysjoukot räjäyttä yksityisiä patoja, joiden patoaltaat on edeltävästi täytetty äärimmilleen. Tuloksena paikalliset keräsivät kaloja Hersonin maantien varrella olevilla tulvivilla pelloillaan, kirjoitetaan kanavalla.

Jakymivkan piirin paikalliskanavalla taas kerrottiin, että Tšernozemnen kylän pato hajotettiin jo 31. toukokuuta. Se myös julkaisi seuraavana päivänä kuvan tulvivista pelloista.

– Miehittäjän mielestä kaikki on kunnossa, mutta me ukrainalaiset kärsimme, tämä roskasakki haluaa vain näyttää mukavia asioita, koska ihmisten ei tarvitse tietää ikäviä asioita. Heillä on maailman toisiksi paras armeija ja he saavat kaiken kolmessa päivässä… manataan kanavalla kitkerästi.

Venäläiset tuhoavat ennen Ukrainan vastahyökkäystä

Ukrainan tutkivan journalismin keskus (CIJ) kertoi jo 7. kesäkuuta Zaporižžjan paikallisiin asukkaisiin viitaten, että venäläismiehittäjä joko tuhoaa patoja ja tekoaltaista tai pystyttää uusia patoja varmistaakseen veden tulvivan teille ja pelloille. Paikalliset olettavat, että tarkoituksena on luoda nevamaiset olosuhteet, jotka estäisivät Ukrainan asevoimia etenemästä.

Paikalliset näyttivät CIJ:lle kuvia, joissa näkyy venäläisten pystyttäneen padon Tokmakin edustalle Tokmatška-joen sillan läheisyyteen aiheuttaen merkittävän vedenpinnan kohoamisen. Tokmakin kunnanjohtajan Oleksandr Tšubin mukaan ihmisten kodit eivät vielä olleet vaarassa, mutta pellot tulvivat jo.

Samanlaista tulvimista on nähty myös Tokmakin ja Prjazovsken piirien välillä.

– Venäläiset ovat myös tuhonneet padot, jotka erottavat lammet Molotšna-joesta, mikä todennäköisesti johtaa Udarnykin ja Hruševkan kylien peltojen tulvimiseen, kertoo tutkivan journalismin keskus.

Ukrainan vesivoimasta vastaavan Ukrohydroenerhon johtaja Ihor Syrota sanoi hiljattain Radio Svobodalle, että hänen mielestään venäläismiehittäjän toiminta on ollut epäloogista 24. helmikuuta 2022 lähtien. Silti venäläisillä on tietynlainen johdonmukainen lähestymistapa tuhoamisvimmassaan.

– Mutta näen selvästi, että heillä barbaarinen lähestymistapa, kun katsoo mitä he jättivät jälkeensä Butšassa, Mariupolissa, Volnovahassa, ja Bahmutissa. He ymmärtävät, että vastahyökkäys ja vapautus miehityksestä on tulossa, he yksinkertaisesti räjäyttävät ja tuhoavat kaiken mahdollisen. Heille millään ei ole mitään arvoa, totesi Syrota.