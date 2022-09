Hyökkääjää voi odottaa Saksan kohtalo talvella 1941

Venäjän liikekannallepanon ei odoteta muuttavan Ukrainan rintaman sotilaallista tasapainoa lähiaikoina.

Uusien sotilaiden värvääminen, aseistaminen, kouluttaminen ja siirtäminen rintamalle tulee asiantuntijoiden mukaan kestämään kuukausia, mikä antaa Ukrainan asevoimille tilaisuuden jatkaa vastahyökkäyksiään.

Venäjän vahvistukset tullaan todennäköisesti ohjaamaan miehitettyjen alueiden puolustamiseen. Noin tuhannen kilometrin rintamalinja tarjoaa ukrainalaisille mahdollisuuksia keskittää joukkojaan yllättäviin kohtiin ja hakea uusia läpimurtoja.

Ukrainalaiset ja länsimaiset asiantuntijat arvioivat, että moderneilla aseilla vahvistetut ukrainalaisjoukot ovat etulyöntiasemassa heikosta taistelutahdosta kärsiviin venäläisjoukkoihin nähden.

– He yrittävät lisätä määräänsä ilman että he korjaisivat heikkouksiaan, Kiovassa toimivan National Institute for Strategic Studies -ajatuspajan tutkija Mykola Bielieskov sanoo Wall Street Journal -lehdelle.

Tuhansia miehiä on haettu Venäjällä kodeistaan ja työpaikoiltaan liikekannallepanon aloittamisen jälkeen. Monet siirretään kahden viikon koulutukseen ja sen jälkeen rintamalle. RUSI-ajatuspajan tutkija Jack Watlingin mukaan päätös on osa Kremlin ”voiton teoriaa”, sillä konfliktin pidentämisen toivotaan heikentävän länsimaiden tukea Ukrainalle.

Ukrainan asevoimat pyrkii jatkossakin tekemään vastahyökkäyksiä mahdollisimman vähin tappioin.

– Ukrainalaisilla on riittävästi aikaa, eivätkä he halua toteuttaa yhä riskialttiimpia hyökkäyksiä suurempia venäläisyksiköitä vastaan ilman sopivia olosuhteita. He eivät halua kuluttaa joukkojaan ja huoltoaan, sillä se altistaisi uupuneet ukrainalaiset uusien venäläisyksiköiden hyökkäyksille, tutkija sanoo.

Venäjän huolto voi romahtaa talvella

Myös Mykola Bielieskov myöntää, että etulinjan joukkoja on kierrätettävä jatkuvasti takalinjaan tappioiden vuoksi.

Venäjän haasteena on sijoittaa uudet sotilaat tavalla, joka ei uhkaa yksiköiden koheesiota tai taistelutahtoa. Täydennysjoukkoja voidaan siirtää joukko-osastoihin, jotka ovat monessa tapauksessa kärsineet yli 50 prosentin tappioita. Taisteluväsymyksestä kärsivien sotilaiden yhdistäminen rintamalle pakotettuihin reserviläisiin ei kuitenkaan välttämättä lisää yksiköiden taistelutehoa.

Asiantuntijoiden mukaan pian alkava talvi tulee asettamaan suuria haasteita molemmille osapuolille. Venäjän huoltolinjat ovat pidempiä, eikä varusteita tule asiantuntijoiden mukaan riittämään kaikille joukoille.

– Tänä talvena Venäjän joukot saavat eteensä saman dilemman kuin Saksan armeija vuonna 1941: kuljetetaanko rintamalle ammuksia ja polttoainetta vai ruokaa ja vaatteita. Logistiset yhteydet ovat jo heikommassa kunnossa, sillä olemme tuhonneet heiltä tuhansia rekkoja, Bielieskov sanoo.