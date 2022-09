Hyökkääjä muodostaa jälleen uutta armeijakuntaa

Venäjän kerrotaan kokoavan uutta armeijakuntaa Ukrainan rintamalla taistelevien joukkojen vahvistamiseksi.

Tunnettu venäläinen sotilasalan bloggaaja Rybar kertoi Telegram-kanavallaan, että joukko-osasto olisi jo muodostettu ainakin paperilla. ISW-ajatuspaja arvioi tiedot uskottaviksi, sillä Venäjä pyrkii korvaamaan Harkovan alueen tappion aiheuttamaa kriisiä uusilla alueellisilla vapaaehtoisyksiköillä.

Rintamalle on lähetetty yhä enemmän turvallisuuspalvelun ja kansalliskaartin joukkoja, joita ei ole tarkoitettu varsinaisiin taistelutehtäviin. Wagner-ryhmä on lisäksi houkutellut uusia palkkasotilaita venäläisistä vankiloista.

Kesän aikana koottu, pikakoulutetuista joukoista koostuva 3. armeijakunta siirrettiin Ukrainaan tiettävästi elokuun lopulla. Vapaaehtoispataljoonien kerrotaan vahvistaneen puolustuslinjaa Hersonin alueella ja mahdollisesti myös muualla.

Länsimaisten arvioiden mukaan läntiseen sotilaspiiriin kuuluvan armeijakunnan suunniteltu vahvuus oli noin 15 000–30 000 sotilasta. Elokuun puoliväliin mennessä pataljoonia oli muodostettu noin 40, mutta monien vahvuus jäi huomattavasti alle 400 sotilaan.

Uusien ja improvisoitujen joukko-osastojen sijoittaminen rintamavastuuseen on herättänyt närää sotilaspiireissä, sillä niiden on katsottu tekevän komentorakenteesta yhä hajanaisemman. Asiantuntijoiden mukaan yksiköiden välinen koordinaatio tulee olemaan ongelmallista, minkä lisäksi joukkojen taistelukykyä ja koulutusta on pidetty puutteellisena.