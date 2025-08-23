Hyökkääjä iskee tarkoituksella synnytyssairaaloita vastaan

Heti suurhyökkäyksensä alkuvaiheessa maaliskuussa 2022 Venäjä pommitti Mariupolin synnytyssairaalaa. Synnyttävät ja raskaana olevat naiset haavoittuivat ja kuolivat yhdessä syntymättömien lastensa kanssa.

Tuon jälkeen Venäjä on pommitanut ukrainalaissairaaloita yli 2000 kertaa, mukaan lukien 81 synnytyssairaalaa ja naistenklinikkaa, kertoo The Guardian. Esimerkiksi heinäkuussa 2025 seitsemännellä raskauskuukaudellaan ollut Diana Koshyk sai surmansa venäläisohjuksen iskeytyessä synnytyssairaalaan Dnipropetrovskin alueella.

Vuonna 2024 Ukrainassa oli maailman alhaisin syntyvyys ja korkein kuolleisuus. Tällä hetkellä Ukrainassa kuolee kolme henkeä jokaista syntynyttä kohden. Miljoonat ukrainalaisnaiset ja -lapset ovat jättäneet maan, satojatuhansia on surmattu ja maahan jääneet naiset pelkäävät raskautta ja synnytystä. Iskuillaan Venäjä kiihdyttää Ukrainan väestökriisiä hävittääkseen ukrainalaiset.

Brittilehti on vieraillut Harkovan, Slovjanskin ja Hersonin sairaaloissa. Harkova on jatkuvan venäläispommituksen alla. Lääkärien tulee auttaa synnytyksissä ja tehdä keisarileikkauksia ilmapommitusten aikana. Synnyttäjiin ja raskaana oleviin äiteihin kohdistuu valtava stressi, joka voi johtaa keskenmenoihin.

Shaheed-lennokit räjäyttävät sairaaloita

Lääkärit ovat kokeneet potilaiden terveydellisiä komplikaatioita ja romahduksia. Esimerkiksi eräs äiti kieltäytyi ottamasta lastansa mukaan kotiin saatuaan tietää miehensä kaatuneen rintamalla. Sairaalalla on käytössään psykologi, joka auttaa ilmaiskujen takia synntyssairaaloita pelkääviä äitejä.

– Olin huolissani, että sairaalaa vastaan hyökättäisiin, mutta minulla ei ollut muuta mahdollista synnytykseen, sanoo 30-vuotias Olga Shevela pidellessään päivän vanhaa poikavauvaansa.

Shevelan joutui matkaamaan sairaalaan, kun iranilais-venäläiset Shahed-lennokit lensivät tien yläpuolella. Vain muutama tunti Zahar-poikansa synnyttämisen jälkeen hänet kiidätettiin pommisuojaan, kun lähes 20 räjähdystä kaikui ympäri kaupunkia.

Harkovan sairaalassa syntyi yli 1000 lasta vuodessa ennen suurhyökkäystä. Nyt enää 440, kun kaksi kolmesta synnytysiässä olevasta naisista on paennut kaupungista. Myös Slovjanskissa syntyi yli 1000 lasta vuodessa, mutta nyt enää 550.

Syöpätapaukset kasvussa

Venäläiset havittelevat Slovjanskia, joka on yksi Donetskin alueen tärkeimmistä kaupungeista. Vuonna 2014 kaupunki oli hetken aikaa Donbasin sodan alkuvaiheessa venäläisten miehittämä ennen kuin Ukrainan armeija vapautti kaupungin.

Nyt kaupunki sijaitsee reilun 30 kilometrin päässä rintamalinjasta. Heinäkuussa venäläiset tuhosivat Shaheed-lennokeilla Slovjanskin sairaalan päärakennuksen. Nyt kyseessä on enää ainoa jäljellä oleva synnytysosasto koko ukrainalaisten hallussa olevassa Donbasissa. Kaikki muut on tuhottu tai suljettu.

Slovjanskin synnytyssairaala on menettänyt useita työntekijöitään venäläisten hyökkäyksissä. Kätilöt kertovat, että ennenaikaiset synnytykset ja syövät, erityisesti kohdun alueen, ovat lisääntyneet. Slovjanskissa ei ole ainoatakaan turvallista paikkaa ja pommitus on päivittäistä.

– Me näimme saman kasvun vuonna 2014. Naiset hengittävät ilmaa päivittäisistä räjähdyksistä. He myös odottavat liian kauan hakeakseen apua, jos jotain on pielessä, sanoo naistentautien ja synnytysopin osaston johtaja Valentyna Hlushtshenko.

Ennen vuotta 2022 Hersonissa oli synnytyksiä 1500-2000 vuodessa, mutta nyt enää 120. Ukrainalaiset vapauttivat Hersonin syksyllä 2022, mutta venäläiset ovat Dneprin toisella puolen kilometrin päässä. Venäläismiehittäjä pommittaa kaupunkia koko ajan ja pelkästään tämän vuoden aikana yli 100 hersonilaista on menettänyt henkensä ja yli 1100 haavoittunut.

Yksi harvoista synnyttäjistä on 35-vuotias Kateryna Osetsymska. Hänellä on kohtukomplikaatioita.

– Olen varma, että se johtuu stressistä sanoo, Osetsymska, joka on 33. raskausviikollaan.

”Venäjä iskee meitä vastaan tarkoituksella”

Venäläiset ovat vaurioittaneet Hersonin 2. synnytyssairaalaa viisi kertaa iskuillaan. Nyt se sijaitsee maan alla kellariin improvisoidussa väestönsuojassa, jossa sijaitsevat synnytys-, leikkaus- ja heräämötilat.

Juuri Guardianin vierailun aikana venäläislennokin pudottama räjähde meni ohi sairaalasta ja räjähti sen parkkipaikalla.

– Hersonissa ei ole sairaalaa, jota ei olisi isketty vähintään neljä tai viisi kertaa. Olemme sataprosenttisen varmoja, että Venäjä iskee meitä vastaan tarkoituksella, sanoo synnytysosaston johtaja Petro Marenkovskyi.

Marenkovskyi huomauttaa, että jatkuva stressi tarkoittaa suurempaa keskenmeno- ja verenvuotoriskiä sekä lisää leikkaushoidon tarvetta.

Toisaalta Hersonin tilanne oli pahempi venäläismiehityksen aikana. Tuolloin sairaalahoitoa ei ollut saatavissa, ihmiset piiloutuivat koteihinsa ja kotisynnytysten myötä kuolleena syntyneiden määrä kasvoi.

Osetsymska synnytti nuorimman lapsensa venäläismiehityksen aikana kylässä, kun lääkäreitä tai terveydenhuoltoa ei ollut saatavilla.

– Tämän sodan aikana kokemiamme kauheuksia ei voida pyyhkiä pois. Mutta minun suuri toiveeni on, että vauvani saa elää, ja heillä on mahdollisuus nauttia lapsuudestaan, hän sanoo.