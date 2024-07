Hyökkääjä iskee miljoonien arvoisilla ohjuksilla hämäyskohteisiin

Venäjä on iskenyt Iskender-ohjuksilla lukuisiin hämäyskohteisiin, kertoo Ukrainan ilmavoimat Telegram-kanavallaan.

Yksi isku kuluttaa niin hyökkääjän henkilöstöresursseja kuin ohjusvarastojakin. Esimerkiksi yksi Iskender-ohjus voi maksaa jopa kolme miljoonaa dollaria.

– Vihollinen käyttää enemmän resursseja, tiedustelutietoa sekä ballistisia ja risteilyohjuksia ja drooneja, ja meiltä säästyy henkilöstöä ja varusteita, ilmavoimien tiedotteessa todetaan.

Ukraina onkin kehittänyt hämäyskohteita lukuisista asejärjestelmistä. Venäjän harhaiskuja esittelevällä videolla näkyy, miten Venäjä on tuhlannut ohjuksiaan muun muassa hämäysversioon ruotsalaisesta Saabin Giraffe-tutkasta sekä yhdysvaltalaisesta Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä. Lisäksi ohjuksella on tuhottu hämäysversio tunnistamattomasta hävittäjästä.

Ukrainan taktiikka on niin tehokas, että tällä hetkellä ongelmana on pula hämäyskohteista. Vapaaehtoiset keräävätkin parhaillaan joukkorahoitusta, jotta hämäyskohteita voitaisiin rakentaa lisää.

– Mitä enemmän, sen parempi, tiedotteessa todetaan.

Yksi ilmavoimille rahoitusta keräävistä toimijoista on Telegram-kanava Nikolajevsky Vanjok. Tavoitteena on kerätä yhteensä seitsemän miljoonaa hryvniaa (noin 157 000 euroa) hämäyskohteita varten.

Kanavan mukaan hämäyskohteista pyritään rakentamaan lähes täydellisiä kopioita oikeista kohteista. Ilmasta käsin tällaisten kopioiden tunnistaminen on lähes mahdotonta. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että hämäyskohteet ovat riittävän uskottavan näköisiä.

– Vihollinen ei käytä 3-4 miljoonaa dollaria Iskandereihin, jos he eivät ole täysin varmoja, että kyseessä on oikea ilmatorjunta-asema, kanavalla kerrotaan.

Vaikka raha käytetäänkin käytännössä tuhottaviin kohteisiin, muistutetaan kanavalla, etteivät rahat tästä huolimatta mene hukkaan.

– Jos pelastamme useita Patriot- tai Nasams-järjestelmiä, ihmishengistä puhumattakaan, on se sen arvoista, kanavalla tiivistetään.

The Ukrainian Air Force says these videos of Russian Iskander strikes struck decoys and false positions. Ukraine is crowdfunding to build more aviation and air defense decoys. https://t.co/5I5ExVrlPvhttps://t.co/MXxD8roATd pic.twitter.com/isWgJ5jGzf

— Rob Lee (@RALee85) July 27, 2024