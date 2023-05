HUS tiedotti: Siltaturmassa pudonneet 24 henkilöä viety eri sairaaloihin

Kaikki Espoon Tapiolan siltaromahduksen onnettomuuspotilaat on saatu kuljetettua HUSin sairaaloihin.

Tilapäisen kävelysillan romahduksessa loukkaantui koululaisryhmä. Kohta sijaitsee Ainoan kauppakeskuksen laidalla olevan työmaan yhteydessä. Kyseessä on työmaan sivuuttava teräsrakenteinen väliaikainen laaja kävelyratkaisu, jossa kuljetaan vanerien päällä, ja jota moni on sanonut huteran oloiseksi.

Kenelläkään loukkaantuneista ei ole hengenvaarallisia vammoja. Kuusi potilasta on toimitettu Siltasairaalaan, kuusi Jorvin sairaalaan, kolme Peijaksen sairaalaan ja yhdeksän Uuteen lastensairaalaan.

HUSin tiedotteen mukaan sairaaloissa on riittävä valmius hoitaa onnettomuudessa loukkaantuneet potilaat.

Onnettomuudessa loukkaantuneiden omaiset voivat kysyä lisätietoa seuraavista numeroista:

09 471 87521

09 471 87522

09 471 87524

09 471 87523

Helsingin kriisipäivystys palvelee numerossa 09 310 44222.

