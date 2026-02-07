Huoli heräsi eliitissä: Tuleeko Venäjästä Kiinan vasalli?

Vaikka presidentti Vladimir Putin vaalii läheistä suhdettaan Kiinaan ja presidentti Xi Jinpingiin, ei Venäjän alati tiivistyvä yhteistyö itäiseen naapurin kanssa ole täysin Venäjän nuorempien johtajien mieleen. Näin arvioi arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti The Spectatorin kolumnissaan.

Suhtautuminen Kiinaan on vedenjakaja Kremlin eri sukupolvien välillä, Galeotti kuvailee. Putinille asema Kiinan läheisimpänä liittolaisena on tärkeä jo siitä syystä, että hän sillä pystyy osoittamaan Venäjällä olevan yhä ystäviä ja arvovaltaa maailmalla.

Putin tarvitsee Kiinaa niin kauan kuin hän käy sotaa Ukrainassa, Galeotti toteaa.

– Hänelle tämä sota on poliittisesti ja historiallisesti eksistentiaalinen. Jos hänen sodan voittaakseen täytyy niellä myönnytyksiä Pekingille, olkoon niin, professori kuvailee Venäjän presidentin ajattelua.

Venäjän nuorempia, Putinin sukupolven jälkeen korkeimmille johtopaikoille pyrkiviä vaikuttajia Kiina-suhde kuitenkin huolestuttaa. He eivät tahdo pelkän ”Kiinan vasallin” hallintomiehiksi, Galeotti kirjoittaa, mutta eivät toisaalta suoraan pysty arvostelemaan Putinille tärkeää liittolaissuhdetta.

Venäjällä on kuitenkin ryhdytty hiljaisiin toimiin paikkaamaan Kiina-suhteen heikkouksia. Venäjän turvallisuuspalvelu on julkisesti kiinnittänyt huomiota Kiinan tiedustelun toimintaan maassa, puolustusministeriö päivittää jatkuvasti suunnitelmiaan Kiinan hyökkäyksen varalta ja talousministeriössä on ryhdytty vähentämään riippuvuutta kiinalaisista raaka-aineista. Kremlin linja kuitenkin pysyy.

– Tässä on kyse eräänlaisesta survivalismista. Teemme mitä voimme, ottaen huomioon että emme voi muuttaa Kremlin käsitystä suhteesta, venäläisministerin neuvonantaja sanoo.

Putin kävi Xi Jinpingin kanssa videokeskustelun keskiviikkona, missä hän muun muassa kuvaili Kiinan presidenttiä ”vanhaksi rakkaaksi ystäväkseen” ja vahvisti maiden jatkavan yhteistyönsä tiivistämistä entisestään.

– Putinin ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Uhaskov kuvaili johtajien 85-minuuttista keskustelua ”suoraksi, luottavaiseksi, lämpimäksi ja ystävälliseksi”. Tämä tuskin lohduttaa useita Putinin oman eliitin jäseniä, Galeotti päättää.