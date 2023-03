Huhtikuusta tulossa tavallista kylmempi

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n tuoreen kuukausiennusteen mukaan huhtikuusta on tulosta keskimääräistä kylmempi.

– Sää jatkuu ennusteen mukaan keskimääräistä kylmempänä suuressa osassa maata lähiviikkoina, ennusteen loppupuolella tavanomaista kylmemmän sään signaali jo heikkenee. Lisäksi kuluvan viikon sateinen sää muuttuu 3. huhtikuuta alkavalla viikolla keskimääräistä kuivemmaksi, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela blogissa.

Maaliskuu ehti jo aiemmin sulatella lumia etelästä, mutta kuun loppu on tuonut kylmää säätä ja runsaita lumisateita Suomeen.

Ennusteen mukaan kylmää säätä on luvassa myös huhtikuun puolella.

– Ensi viikolla on tarjolla poutaisempaa ja aurinkoisempaa, mutta aika kylmää huhtikuun alun säätä. Kevät lähestyy hitaasti, mutta varmasti, Koskela sanoo.

Koskelan mukaan sää on tällä viikolla Suomessa ja ylipäätään Pohjois-Euroopassa tavanomaista kylmempää.

–Suuressa osassa Suomea poikkeama on 1–3 astetta keskimääräistä kylmempään suuntaan, lännessä ja Länsi-Lapissa on jopa 3–6 astetta keskimääräistä kylmempää. Kylmän sään myötä runsaita lumisateita tulee vielä viikon edetessäkin, etenkin idässä ja pohjoisessa, Koskela kertoo.

Päivälämpötilat pysyvät tällä viikolla suuressa osassa maata pakkasen puolella, mutta loppuviikkoa kohden etelässä päästään päivisin jo hieman plussan puolelle.

– Yöt saattavat kuitenkin olla etelässäkin varsin kylmiä, pakkasta voi olla jopa 10–15 astetta, mikäli on selkeää ja heikkotuulista. Lapissa pakkasta voi olla paikoin 20–30 astetta, Koskela kertoo.

Ensi viikolla eli huhtikuun 3. päivä alkavalla viikolla sää jatkuu Pohjois-Euroopassa keskimääräistä kylmempänä. Kylmempää ilmaa valuu myös Euroopan keskiosaan.

– Suomessa poikkeama tavanomaista kylmempään suuntaan on enimmäkseen 0–1 astetta, lännessä 1–3 astetta. Korkeapaine vahvistuu Pohjois-Euroopan ylle. Sää on Suomessa tavanomaista kuivempaa tai osassa maata sademäärä on lähellä tavanomaista, Koskela sanoo.

Kuukausiennuste näyttää 10. huhtikuuta alkavalle viikolle Suomeen ja muualle Pohjois-Eurooppaan edelleen vähän keskimääräistä kylmempää säätä. Sateissa ei näy enää poikkeamaa suuntaan eikä toiseen.

17. huhtikuuta alkavan viikon ennusteissa on jo suuria epävarmuuksia.

– Keskimääräistä viileämmän sään signaali näyttää kuitenkin pysyvän sitkeästi Suomen eteläpuoliskon yllä, mutta poikkeama tavanomaisesta ei ole suuri, 0–1 astetta. Muutoin viikon keskilämpötila on Euroopan alueella lähellä tavanomaista tai vähän korkeampi, etenkin Välimeren läheisyydessä, Koskela sanoo.